Украинская медицинская система сейчас финансируется за донорские средства. Но будут ли они на 2026 год? И если будут, то сколько?

Постепенно завершают свои проекты в Украине различные гуманитарные миссии, которые кризисно помогали различным уязвимым группам с начала вторжения.

Уходят не все, конечно, но объемы ощутимо уменьшаются. Это еще больше обостряет потребность использовать каждый донорский доллар или евро максимально эффективно. А это означает не просто отработать проект: деньги закончились – люди остались без помощи. Тут более сложные процессы. Рассмотрим основные из них на примере Краматорска.

Суть проекта

В апреле 2024 года в Краматорском Центре семейной медицины №1 запустили восемь экипажей мобильных медицинских команд. Это семейные врачи, медсестры и смежные специалисты по необходимости.

Медики прифронтового города выезжают к жителям, которые по разным причинам не могут доехать к своему врачу самостоятельно: например, к пожилым, маломобильным, с инвалидностью, паллиативным пациентам.

Этот проект сначала дизайнировали совместно с гуманитарной организацией CARE при финансовой поддержке Else Kröner-Fresenius-Stiftung и Министерства иностранных дел Люксембурга, а затем – при финансовой поддержке Министерства внутренних дел Чешской Республики в рамках программы MEDEVAC.

Летом этого года донорский проект завершился, но команды не прекратили ездить к людям. Потому что в сам дизайн их работы было заложено несколько принципов, которые сделали медиков "самопомогающими".

1. Вклиниться в уже существующее ядро

Мы с самого начала думали, как сделать так, чтобы мобильные команды могли работать и без донорского финансирования.

Поэтому работу строили не отдельно от центра семейной медицины, а в партнерстве с ним. Центр был активно вовлечен в маршруты выездов, графики определял самостоятельно. За донорские средства были выделены дополнительные средства на оплату труда командам, но все они выплачивались как зарплата самим центром. Он определял также перечень медикаментов и расходных материалов, которые закупались в рамках проекта.

2. Привить привычку местным

Важно было задействовать местных врачей, чтобы они работали со своим населением, чтобы привить им привычку работать с людьми общины.

Сейчас центры семейной медицины таких выездов часто не делают, потому что визиты к пациентам не входят в костинг (расчет стоимости работы семейных врачей с каждым пациентом государством).

3. Набрать данных, чтобы показать смысл еще и на языке цифр

Через поддержку доноров мы стремились показать врачам, что такая работа с уязвимыми людьми полезна и для общины в целом, и для здоровья конкретных людей в частности.

Например, здесь много пожилых людей, которые, как правило, чаще сразу попадают в медсистему на специализированный уровень и неотложную помощь. А это гораздо дороже для государства, чем заботиться о них визитами семейных врачей. Вкладывая деньги в визиты, мы потом экономим бюджетные средства на специализированном уровне.

За год команды осмотрели более 6000 пациентов, это более 8000 визитов. Более 20% пациентов имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Визиты также являются профилактикой заболеваний для уязвимых пациентов. Данные команд показали, что более 10% пациентов, к которым они ездили, живут и не знают о своем повышенном давлении или повышенном уровне сахара в крови. Они не знали об этих рисках, которые ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям. Благодаря раннему выявлению медики совместно с пациентами могут сыграть на опережение.

4. Усилить навыки местных

Для медицинских команд провели ряд учений и тренингов. Они получили навыки работы с пациентами, которых до этого не имели. И эти умения останутся с ними в дальнейшем. Например, команды научились работать с портативным УЗИ. Благодаря этому на выездах они могут увидеть воспаление у пациента или другие вещи, которые требуют внимания узкого специалиста.

В целом после первичных обследований врачами более 1000 пациентов направили на специализированный уровень.

5. Усилить команды через тимбилдинг

Кроме практических медицинских навыков, медикам важно также сработаться как командам, усилить стимулы к переменам. Поэтому за донорские средства командам организовывали командообразующие и командоукрепляющие тренинги.

6. Дать инструменты и технику не в аренду, а в собственность

Центр семейной медицины получил два оборудованных медицинских автомобиля, им передали их в собственность. То есть, после окончания проекта машины остались в собственности центра семейной медицины. Чтобы продолжать выезды команд, центру надо фактически только оплачивать топливо и техосмотр машин.

Результат

После завершения проекта центр решил продолжить визиты к пациентам не только семейных врачей, но и гинеколога, которого наняли в рамках проекта. Ведь был огромный запрос на его выезды также.

Конечно, за свой счет центр может оплачивать меньшее количество выездов, но они есть, и люди продолжают получать помощь.

К тому же центру удалось показать эффективность такой помощи жителям и, в частности, найти донора, чтобы обеспечить выезд команд к паллиативным пациентам по наработанной модели.

Теперь этот опыт могут перенимать и другие общины страны. Ведь, по нашим оценкам, в помощи мобильных медицинских бригад в Украине уже могут нуждаться около миллиона человек.

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