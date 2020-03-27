Коронавирус в Италии: Не можешь сидеть дома, плати 3000 евро или иди волонтерить

Количество больных все еще растет, в экстренном режиме строятся временные больницы, продолжается набор волонтеров в медучреждения. Пока победить эпидемию коронавируса в Италии не удается, но замедление ее темпов обнадеживает – возможно, страна уже достигла ее пика.

Несмотря на то, что Италия находится на карантине уже более 14 дней, новые случаи заражения пока продолжают расти. Сейчас, когда социальные контакты сведены до минимума, предполагается, что рост больных происходит внутри семей. На домашнем лечении в стране находится более 25 000 итальянцев, еще около 8 000 - в изоляции после контактов с больными.

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Также люди, которые переносят вирус без симптомов, несут риски для своих родственников – а, как известно, семьи в Италии большие и обычно объединяют несколько поколений близких родственников. И насколько соблюдаются рекомендации и меры предосторожности по уходу за больными в домашних условиях – проконтролировать никто не может.

В отличие от карантина, который Италия продолжает ужесточать, с 22 марта ввели еще большие ограничения в дополнение к уже существующим правилам. Согласно новому распоряжению в стране закрылись все производства, которые не относятся к критически важным отраслям.

В Ломбардии, регионе с наибольшим количеством случаев, теперь запрещено собираться в публичных местах больше двух человек: штраф за любой сбор до 5 000 евро. Должны быть закрыты офисы, профессиональные студии, отели и прочие принимающие гостей структуры, строительные объекты. Городские административные учреждения не могут принимать посетителей. Никакого спорта на улице, даже в одиночку.

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Ужесточился также и контроль над выполнением постановлений, а штрафы за нарушение карантина увеличены и сейчас составляют от 400 до 3000 евро. В Милане почти в каждом квартале теперь можно встретить полицейских, которые следят за порядком на практически пустынных улицах. Во избежание лишних вопросов при походе за продуктами, местные жители стараются держать на видном месте пакет для покупок из супермаркета, хотя некоторые этим же и злоупотребляют.

Например, несколько дней назад на острове Искиа оштрафовали местного жителя за то, что он целый день гулял по городу, прикрываясь полными пакетами продуктов. Мужчина попался несколько раз на глаза полицейским, а окончательно выдал его чек из супермаркета, где было зафиксировано время покупки много часов назад. В целом с 11 по 21 марта по данным полиции за несоблюдение правил карантина к ответственности были привлечены более 82 000 человек и более 2 000 владельцев коммерческих структур.

В свою очередь, походы в супермаркет стали очень длительным мероприятием. В помещение магазина людей пускают лишь порциями, во избежание столпотворения. В самом супермаркете каждый покупатель проводит больше времени, чем обычно, потому что нужно сделать максимум покупок на последующие дни. А поскольку заказать продукты онлайн практически невозможно даже в Милане – люди вынуждены стоять в длинных очередях до двух часов. В дополнение, с прошлой недели супермаркеты перешли на сокращенный режим работы.

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Всех, кто не может сидеть дома, приглашают стать волонтером красного креста для работы, в том числе, в самых сложных городах. Для этого достаточно быть совершеннолетним и несудимым. Волонтеры занимаются доставкой продуктов и лекарств пожилым людям, работают в аэропортах на контроле пассажиров и на информационных стойках в центрах поддержки.

В Ломбардии за первые сутки на инициативу откликнулось в 10 раз больше людей, чем требовалось. Больницы в свою очередь восполняют нехватку медиков на севере страны врачами из южных регионов, которые добровольно соглашаются перемещаться. Также для помощи в Ломбардии в страну прибыли медики из Китая, Кубы и России.

Увеличивается и количество временных больниц, создаваемых на пожертвования частных лиц и бизнес организаций. Так, в Милане начало работу новое отделение интенсивной терапии на базе госпиталя San Raffaele, которое было сооружено за восемь дней на спортивном поле. Построить и открыть отделение в такие рекордные сроки стало возможным благодаря благотворительной инициативе в поддержку госпиталя, которая собрала за несколько дней 4,3 млн евро.

Новая больница будет принимать больных также из Бергамо и Брешиа, двух городов, где ситуация наиболее сложная. В ближайшую неделю также ожидается открытие полевого госпиталя на 200 мест на территории выставочного центра Бергамо и больницы на 400 мест в выставочном центре Милана.

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Не остаются безучастными и известные итальянские бренды. Помимо денежных пожертвований фабрики Gucci и Prada, к примеру, шьют одежду и маски для медперсонала северных регионов. Ferrari и Fiat обсуждают возможности производства комплектующих частей для аппаратов искусственной вентиляции легких для общего увеличения их выпуска. А шеф-повар из мишленовского ресторана Carlo Cracco готовит еду для рабочих на стройке новой больницы в Милане.

Тем временем власти Италии озаботились экономической поддержкой предприятий и семей. 17 марта был опубликован декрет правительства "Cura Italia", согласно которому государство выделило 25 млрд евро на борьбу с чрезвычайной ситуацией в стране.

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Опубликовали лишь первый раздел документа, который на данный момент предусматривает приостановление выплат по ипотечным и ссудным кредитам для семей и предприятий, отсрочку уплаты налогов и сборов для небольших и наиболее пострадавших компаний (транспорт, туризм), поддержку частных предпринимателей и работников с временной занятостью, а также выплаты семьям с детьми, так называемый "ваучер-няни". В настоящее время итальянцы ожидают деталей и инструкций по его реализации.

И конечно, все ожидают улучшения эпидемиологической ситуации. А пока – пицца дома, гимн на балконе, флешмобы в соцсетях и надежда, что andrà tutto bene (все будет хорошо) в ближайшем будущем!