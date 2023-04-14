Молитва – проявление силы, а не слабости

Читая Священное Писание, мы не просто узнаем о событиях двухтысячелетней давности, а учимся той мудрости и любви, которых требует от нас и к которым поощряет Всевышний.

Мы знаем, что Христос всегда молился накануне или во время важных событий в Своей жизни. После Тайной Вечери Он идет в Гефсиманский сад вместе с тремя учениками. Оставив их бодрствовать, Он уединяется и горячо молится: "Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты" (Мф. 26: 39).

Во время этой молитвы глубоко проявляется то, что у Спасителя есть две природы: Он Бог, но Он и Человек. Как Сын Человеческий, Он просит об избежании страданий и боится смерти. Но как Сын Божий должен принять волю Отца и испить "чашу эту" до конца, чтобы в конце концов победить смерть.

Гефсиманская молитва – время великих душевных мучений для Спасителя. В пустыне Его соблазнял дьявол; но в Гефсиманском саду Ему приходится противостоять собственному страху смерти, чтобы совершить волю Отца Небесного.

Вспомним, как с каждым повторением молитвы Он укрепляется в Своем смирении. Спаситель знает, что Он должен воплотить волю Отца: "Если не может чаша сия обойти Меня, дабы Мне не пить ее, да будет воля Твоя" (Мф. 26: 42). К Нему восходит ангел, чтобы укрепить Его, пот с Его лба падает кровавыми каплями, но Он остается стойким и усердным в Своей молитве, чтобы совершить то, что должно быть совершено (Лк. 22: 43-44).

И в конце концов, когда Его приходят арестовывать, Христос запрещает Петру Его защищать и смиренно принимает волю Отца: "Неужели Мне не пить чашу, которую дал Мне Отец?" (Ин. 18:11). Он добровольно отдает Свою человеческую жизнь, восходит на крест и умирает, чтобы дать вечную жизнь всем людям.

Даже Сын Божий в определенные моменты Своей жизни был словно на перепутье, нуждался в помощи и поддержке Отца, чтобы действовать согласно Его воле, а не вопреки ей. Даже Спаситель обращался к Всевышнему в молитве, чтобы укрепиться духовно и осуществить то, что было правильным.

Итак, когда мы в сложные времена обращаемся к Господу в молитве – это проявление не слабости, а силы. Следуя Спасителю, молившемуся в Гефсиманском саду, просим Всевышнего укрепить нас, чтобы быть способными принять Его волю и поступать согласно ей, поступать правильно и праведно.

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