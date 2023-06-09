Молодежь уже не хочет считать

Выбор профессии является важным шагом для каждого молодого человека. Согласно новому опросу, почти никто из учеников в настоящее время не проявляет интереса к математике и производственным специальностям. Это может иметь серьезные последствия для развития технических отраслей, нуждающихся в компетентных специалистах.

В то же время, большинство учеников до 14 лет не определились с выбранной специальностью. А именно в это время нужно решать, идти в техникум или колледж или оставаться в школе еще на несколько лет. Это может привести к невзвешенному выбору при поступлении в высшие учебные заведения.

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Интересно, что, несмотря на то, что на гуманитарные специальности планирует поступать большинство учеников, это направление становится менее популярным. 13% учеников планируют избрать гуманитарные дисциплины, в то время как среди студентов, которые уже учатся, 20% избрали именно их.

Подобная ситуация наблюдается с менеджментом, предпринимательством, финансами и бухгалтерским учетом. Кроме того, ІТ-сфера остается стабильно востребованной. При этом ІТ-специальности в основном выбирают все еще мужчины. Доля мужчин, которые изучают ІТ, или планируют это делать, втрое выше, чем женщин.

При выборе места обучения большинство молодых людей руководствуются рациональными мотивами: престижностью специальности, будущей высокой зарплатой. Кроме того, важными факторами становятся рейтинг учебного заведения и невысокий конкурс на бюджетные места.

Согласно опросу, родительские или дружеские советы оказывают значительно меньшее влияние на выбор специальности. Молодежь все больше руководствуется собственными расчетами и пытается выбрать лучшую специальность в соответствии со своими предпочтениями и интересами.

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