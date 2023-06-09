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Украинцы стали более оптимистичными, чем до войны

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Украинцы стали более оптимистичными, чем до войны

Социолог, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research
09.06.2023, 09:17

Общество находится в ситуации мобилизации внутренних ресурсов. Согласно опросам, и оценки качества жизни, и направления развития улучшились.

Украинцы стали более оптимистичными. Последний опрос населения показал: и оценки качества жизни, и направления развития, и уровень стресса улучшились, причем по сравнению с довоенным периодом. Если до войны большинство людей отвечало на вопрос "В верном ли направлении двигается государство?" неодобрительно и были пессимистично настроены, то сейчас украинцы в повседневной жизни более положительно оценивают то, что имеют.

Это говорит о том, что общество находится в ситуации мобилизации внутренних ресурсов.

Критически важные категории качества жизни даже несмотря на войну получили положительные оценки. Почти половина опрошенных удовлетворены качеством социальной жизни, около трети – работой, правовым полем и регулированием в государстве, образовательной системой и опытом жизни в Украине в целом.

Местом работы удовлетворены треть людей. У бизнесменов этот показатель вдвое выше. Другое исследование Gradus Research также показывает, что люди убеждены, что просто делая свое дело хорошо, они помогают стране в текущей ситуации.

Что касается регионального распределения, то видим, что самый высокий уровень удовлетворенности в Киеве и Западном регионе. Самое высокое недовольство работой на Юге, Востоке, Севере. То есть это те регионы, которые напрямую пострадали от войны и больше ощущают последствия.

Важно, что наиболее активная часть работающих остается в Украине. А факторы, которые положительно оцениваются ниже всего, – некритичны в миграционных настроениях. Речь идет о системе здравоохранения, уровне безопасности в стране и экологии. Ключевыми драйверами для возвращения тех, кто остается за рубежом, будут окончание войны, повышение стандартов жизни и уровня дохода.

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