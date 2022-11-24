Надо понимать главное. Путину страшно

Российский диктатор Владимир Путин живет в страхе. Он унижен и разбит. Его славную армию разгромили. Его чмобики просят спасти их от смерти. Теперь он знает, что победить украинцев невозможно. Все вокруг него это тоже знают.
Путин и его шакалы загнаны в угол. Дальше его чмобиков будут выбивать со всей территории Украины.
Военное унижение России, освобождение Украины, спасение наших семей – за это вся наша нация расплачивается холодом и отсутствием света.
Русский снова показал, кто он такой. А мы выстоим. Мы пройдем этот путь. Как бы ни было сложно.
Мы выстоим. Вместе с цивилизованным миром. Вместе с Европой. Выдержим.
Вооруженным Силам Украины слава.
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