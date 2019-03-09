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09.03.2019, 10:53

Научить девушек быть индивидуалистками, а не феминистками

Научить девушек быть индивидуалистками, а не феминистками
Consumer Choice Center

Где грань между равенством возможностей, которое является одним из столпов индивидуализма, и равенством результатов, которое индивидуализм подрывает?

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Меня много раз в жизни называли феминисткой, хотя я никогда не считала себя таковой. Я всегда думала, что если феминизм связан с равенством возможностей, то какой смысл изобретать новое слово - ведь для этого уже был индивидуализм. Однако термин «феминизм» давно перерос свое первоначальное значение. Успехи и неудачи движения также стали более влиятельными в нашей повседневной жизни.

Первая проблема с феминизмом, независимо от значения слова, в том, что он выделяет определенную группу людей, - женщин, - обращаясь к «женскому». Часто утверждается, что этот термин используется для определения целей движения. Однако когда одна группа выделяет себя, это всегда способствует сегментации общества. В этом нет ничего плохого - до момента, когда это особое отношение начинает оправдывается тем, что определенные общественные группы несут ответственность за его беды.

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Феминистское движение особенно эффективно в продвижении гендерного равенства. Это ключ к различию между равенством возможностей, которое является одним из столпов индивидуализма, и равенством результатов, которое индивидуализм подрывает.

Концепция благосостояния, такая, как право на образование, закрепленное во многих конституциях, осуществляется посредством перераспределения. Я хотела бы видеть, как весь мир отходит от практик перераспределения. Однако, они укоренились в обществе и будут сохраняться еше долго. В таких условиях недопустимо для государств нарушать право женщин получать образование наравне с мужчинами.

Обеспечение равного доступа к образованию действительно можно рассматривать как попытку обеспечить равенство возможностей. С другой стороны, давление на работодателей с целью добиться равного гендерного представительства наряду с различными другими квотами нацелено на достижение равенства результатов.

То, что женщины были недостаточно представлены в некоторых областях, таких как политика и бизнес, вовсе не означает, что мы должны пытаться это компенсировать. Такой образ действий изначально порочен. Во-первых, таким искусственным образом невозможно исправить исторически сложившийся дисбаланс. Во-вторых, что еще более важно, это подрывает понятие успеха, достигнутого благодаря реальным заслугам.

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Еще одна (и, вероятно, гораздо более важная) проблема, порожденная феминизмом, заключается в том, что она учит женщин конкурировать, как мужчины. Как ни парадоксально, апеллируя здесь к «женскому», феминизм роль женского приуменьшает. Этот тезис также вызывает много противоречий из-за того, что мужчины рассматриваются в нем как враги.

Известная поговорка Сунь Цзы «знай своего врага лучше, чем себя», кажется, лежит в основе радикального феминизма, который мужчин демонизирует. Любой тип феминизма предполагает конкуренцию. Однако суть конкуренции в понимании феминизма отличается от той, которой руководствуются индивидуалисты.

Женщины пытаются конкурировать с мужчинами на мужских условиях. Те, кто терпит в этом неудачу, начинает требовать для себя привилегии - аналогично тому, как неконкурентоспособные отрасли требуют введения для себя субсидий и преференций.

Использование тактики вашего конкурента может помочь вам сохранить свое место, но не позволит вам выиграть гонку. Именно по этой причине феминизм пока не победил, и он никогда победит, если сохранит нынешний подход. Победа феминизма возможна только в том случае, если он растворяется в индивидуализме.

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Маргарет Тэтчер выразилась об этом лучше всего: «Миссия женщины не в том, чтобы укрепить мужской дух, а в том, чтобы выразить женское; ее цель не сохраненить мир, созданный мужчинами, а пересоздать мир путем вливания женского элемента во все его компоненты".

Индивидуализм - это философия, которая охвативает всех людей, независимо от пола, расы, воспитания и т. д. Это система принципов, основанная на способностях, и поэтому она, как правило, основана на уникальной ценности каждого отдельного человека для мира. Индивидуализм побуждает нас использовать то, что у нас есть, и раскрывать наши новые грани.

Наставлять девушек соревноваться с мужчинами и по-мужски - ошибочная и токсичная стратегия. Пришло время учить девушек соревноваться по-своему, использовать в соревновании свои женские качества в своих интересах, создавать соревновательную среду, которая ориентирована на справедливость и создание ценностей на основе равенства возможностей.

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Теги: феминистки, гендерное равенство, гендерное неравенство, гендерная дискриминация
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