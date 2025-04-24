Прочитав публикацию о якобы "засекреченности" методик судебной экспертизы, считаю своим профессиональным долгом предоставить разъяснения для тех, кто не в материале, и опровергнуть изложенную недостоверную информацию. Подобные необоснованные утверждения, к сожалению, создают искаженную картину действительности.

Миф о недоступности методик

Основной тезис автора публикации о "закрытости реестра судебных экспертиз" не соответствует действительности.

Прочтите еще раз – не соответствует действительности.

Реестр аттестованных методик Министерства юстиции Украины открыт.

Методики, разработанные научно-исследовательскими учреждениями судебных экспертиз, обнародуются согласно действующему законодательству, за исключением содержащих информацию с ограниченным доступом.

Министерство юстиции Украины предоставляет методики по официальному запросу в соответствии с Законом Украины "О доступе к публичной информации". Это аксиома, которая почему-то осталась без внимания автора.

Научная основа экспертных методик

Сравнение с историей доказывания гипотезы Пуанкаре, хоть и выглядит эффектно, создает ложное представление о природе методик судебных экспертиз. Методики – это не теоремы высшей математики, а прикладной инструментарий правосудия, который опирается на научные исследования и экспертную практику.

В основу каждой методики положены научно-исследовательские работы, которые проходят государственную регистрацию в Украинском институте научно-технической экспертизы и информации. Обвинение в "самоизоляции от академической науки" звучит так же неуместно, как обвинение компаса в том, что он указывает на север.

Процессуальные гарантии объективности

Утверждение, что возможности контроля экспертизы со стороны суда исчерпываются формальной проверкой аттестации эксперта, является значительным упрощением. Процессуальное законодательство обеспечивает сбалансированную систему проверки экспертных выводов:

консультация специалиста позволяет получить профессиональную оценку методологического аппарата;

допрос эксперта в судебном заседании раскрывает детали применения методик;

назначение повторной экспертизы позволяет проверить обоснованность результатов

Эти инструменты – краеугольные камни, на которых строится доверие к системе судебной экспертизы.

Открытость профессиональной среды

Научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции регулярно проводят открытые профессиональные мероприятия: семинары, конференции, круглые столы. Публикуются специализированные издания, где эксперты подробно освещают особенности применения методик. Эта дверь открыта для всех заинтересованных специалистов – именно так выстраивается мостик между экспертной практикой и академической наукой.

Недавно, кстати, мы представили уникальную лабораторию JDEAL. Это современная высокотехнологичная мультифункциональная лаборатория для судебных экспертиз, которая теперь доступна ученым Минюста. Лабораторию передало Королевство Нидерландов, внеся вклад в борьбу с агрессией Российской Федерации и повышение качества расследования военных преступлений, совершаемых Россией.

Статус и ответственность эксперта

Статус судебного эксперта нельзя провозгласить в социальных сетях, как кажется автору публикации. Это результат основательной подготовки, стажировки, сдачи квалификационных экзаменов. Судебный эксперт несет персональную ответственность за свои выводы, включая уголовную.

Рецензирование выводов аттестованных судебных экспертов без соответствующей квалификации и вопреки установленным процедурам – не вклад в развитие правосудия, а попытка подменить профессиональную экспертизу любительскими суждениями.

Вывод

Обвинения в "провинциальности" и "сокрытии позора" – это риторические фигуры, не имеющие фактических оснований. Система судебной экспертизы в Украине развивается в русле мировых тенденций, обеспечивая баланс доступности и защиты методологической целостности.

Министерство юстиции Украины всегда открыто к конструктивному диалогу по вопросам усовершенствования системы судебной экспертизы, но такой диалог должен опираться на факты, а не на риторические конструкции.

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