Основная опасность подрыва Каховской ГЭС может быть не в экологии

К чему может привести подрыв дамбы? Если говорим об общей логике, то вчера российские пропагандисты активно заговорили о прекращении огня. Для России сейчас очень важна заморозка конфликта любой ценой. Экологическая катастрофа – для них вполне подходит. Ядерный шантаж Запада техногенной катастрофой на Запорожской АЭС, пострадавшей из-за падения уровня воды в охладителях, – для них вполне подходит. И, к сожалению, можно ожидать, что часть наших западных партнеров таки подвергнется шантажу и будет пытаться надавить на Киев.

Пока же часть войск россияне будут перекидывать туда, где у них уже проблемы, хотя массированного наступления украинских войск еще не было. Украинским же войскам быстро форсировать Днепр не получится. Впрочем, все необходимые технические средства даже в условиях затопления территорий для этого есть.

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Сейчас важно максимально собрать всю информацию, чтобы доказать партнерам, кто виноват. О минировании плотины сообщалось уже не раз и раньше. К тому же, стоит вспомнить взрыв моста на Каховской ГЭС в ноябре 2022 года, когда россияне сбежали из Херсона. Во всех вариантах в опасности оказывались жители подконтрольной россиянам территории и собственные солдаты. Но для РФ исторически характерен такой подход к сдерживанию наступления противника. Задача Украины – доказать вину России, чтобы в будущем привлечь к ответственности и получить компенсации.

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