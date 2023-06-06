Основна небезпека підриву Каховської ГЕС може бути не в екології

До чого може призвести підрив дамби? Якщо говоримо про загальну логіку, то вчора російські пропагандисти активно заговорили про припинення вогню. Для Росії зараз дуже важливе заморожування конфлікту за будь-яку ціну. Екологічна катастрофа – для них цілком підходить. Ядерний шантаж Заходу техногенною катастрофою на Запорізькій АЕС, яка постраждає через падіння рівня води в охолоджувачах, – для них цілком підходить. І, на жаль, можна очікувати, що частина наших західних партнерів таки піддасться шантажу і намагатиметься натиснути на Київ.

Поки ж частину військ росіяни перекидатимуть туди, де у них уже проблеми, хоча масованого наступу українських військ ще не було. Українським же військам швидко форсувати Дніпро не вдасться. Втім, усі необхідні технічні засоби навіть в умовах затоплення територій для цього є.

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Наразі ж важливо максимально зібрати всю інформацію, щоб довести партнерам, хто винен. Про мінування греблі повідомлялося вже не раз і раніше. До того ж варто пригадати вибух мосту на Каховській ГЕС у листопаді 2022 року, коли росіяни втекли з Херсона. В усіх випадках під загрозою опинялися насамперед жителі підконтрольної росіянам території та свої солдати. Але для РФ історично характерний такий підхід до стримування наступу противника. Завдання України – довести вину Росії, щоб у майбутньому притягнути до відповідальності та отримати компенсації.

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