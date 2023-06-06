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Основна небезпека підриву Каховської ГЕС може бути не в екології

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Основна небезпека підриву Каховської ГЕС може бути не в екології

Експерт програми “Міжнародна і внутрішня політика” Українського інституту майбутнього
06.06.2023, 12:17

Росія зараз хоче заморозити війну за будь-яку ціну. Головне питання – чи піддасться Захід шантажу цього разу.

До чого може призвести підрив дамби? Якщо говоримо про загальну логіку, то вчора російські пропагандисти активно заговорили про припинення вогню. Для Росії зараз дуже важливе заморожування конфлікту за будь-яку ціну. Екологічна катастрофа – для них цілком підходить. Ядерний шантаж Заходу техногенною катастрофою на Запорізькій АЕС, яка постраждає через падіння рівня води в охолоджувачах, – для них цілком підходить. І, на жаль, можна очікувати, що частина наших західних партнерів таки піддасться шантажу і намагатиметься натиснути на Київ. 

Поки ж частину військ росіяни перекидатимуть туди, де у них уже проблеми, хоча масованого наступу українських військ ще не було. Українським же військам швидко форсувати Дніпро не вдасться. Втім, усі необхідні технічні засоби навіть в умовах затоплення територій для цього є.

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Наразі ж важливо максимально зібрати всю інформацію, щоб довести партнерам, хто винен. Про мінування греблі повідомлялося вже не раз і раніше. До того ж варто пригадати вибух мосту на Каховській ГЕС у листопаді 2022 року, коли росіяни втекли з Херсона. В усіх випадках під загрозою опинялися насамперед жителі підконтрольної росіянам території та свої солдати. Але для РФ історично характерний такий підхід до стримування наступу противника. Завдання України – довести вину Росії, щоб у майбутньому притягнути до відповідальності та отримати компенсації.

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Запорізька АЕСкаховська гес
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