Парад без сценария: самое главное происходит на репетиции

У меня нет сомнений, кому и зачем нужен парад. Парад нужен его участникам. Чтобы посмотреть друг другу в глаза. Чтобы посмотреть в глаза нам, кого они защищают. Парад нужен нам, чтобы посмотреть им в глаза. И увидеть в них уверенность в победе.

Я, конечно, был против парадов. Не только из-за денег, которые без меры тратились на солярку и так напоминавшие советское прошлое разноцветные транспаранты. Прежде всего потому, что смысл маршировавших по Крещатику солдат, таким чуждым Украине "прусским" шагом, мне, как гражданину и налогоплательщику, был совершенно непонятен. Так было и при Януковиче, когда весь государственный аппарат во главе с министерством обороны нагло и очевидно разрушал украинскую армию, и при Ющенко, когда нас накрыло волной пацифизма и пчеловодства, и при Кучме, стремившемся все продать и сократить, сохранив войска лишь как дань советской традиции в виде осколков советской армии, в почти советских же мундирах. Так что украинская армия казалась чем-то не особенно нужным в новорожденном государстве, слабо представляющем свое будущее, но и не оглядывавшимся назад, игнорирующим горькие уроки истории.

Да и с кем мы собирались воевать? Стремительно развалившийся железный занавес открыл нам реальную картинку "милитаристского" Запада, оказалось, что натовская угроза оказалась идиотским мифом, а бывшие коллеги по социалистическому лагерю, радостно вступая в НАТО, видели в этой организации не только защитника мира, но, прежде всего, гаранта цивилизованного развития и процветания. С другой стороны, Россия была другом и братом - разве можно было представить, даже в кошмарном сне, что этот друг и брат пойдет на нас с войной! Глядя через обломки железного занавеса на западных соседей, относящихся к истории с большей ответственностью, мы продолжали пользоваться псевдознаниями из старых лживых учебников истории.

Короче говоря, врагов у нас не было, воевать не с кем – зачем армия?!

Кто стал режиссером парада на День независимости в этом году, читайте здесь.

Фото первой тренировки военнослужащих, которые 24 августа примут участие в Шествии достоинства на Крещатике, смотрите здесь и здесь)

Все изменилось в 2014 году. И парад изменился! Не только его участники, державшие в руках, пожалуй, впервые по-настоящему боевое оружие. Изменились и зрители! И те, пришедшие на Крещатик, чтобы поблагодарить своих, в самом прямом смысле слова, спасителей и защитников. И те, кто прошел через ад боев, кто познал горечь потерь и поражений, но и радость отвоеванной в схватках родной земли.

Они стояли не на трибунах, а среди простых киевлян - на тротуаре главной улицы страны, чаще, в застиранной камуфляжной униформе, с наградами и без… Многим, лишившимся на войне рук или ног, покалеченным и месяцами боровшимся за жизнь в госпиталях, было нелегко прийти. Но они стояли, отдавая честь и тем, с кем ходили в бой, и тем, у кого война была еще впереди. Этих совсем молодых ветеранов объединяет одно – усталый, осмысленный, но, прежде всего, радостный взгляд. Взгляд настоящего солдата, познавшего ценность жизни – своей, боевого товарища, родных, всех людей, кого пришлось спасти от врага.

Читайте мнение: Украине нужен военный парад

Парады военного времени стали другими. Другие мундиры, другое оружие, другие лица. Воюющая украинская армия даже выглядит иначе, чем несколько лет назад. Другие традиции, другие – боевые – знамена.

Парад – это множество волнующих моментов. Но зритель, стоит он на самой центральной трибуне Майдана Независимости, где войска с особым усердием печатают шаг, или вдали на тротуаре Крещатика, все равно не увидит самого главного. Да и телевидение, с его множеством суперсовременных камер и телескопических кранов, не поможет. Ибо самое главное, не предусмотренное сценарием, происходит, на мой взгляд, накануне, когда колонны выходят на действо, называемое генеральной репетицией…

После многочисленных изнурительных тренировок на аэродроме, участники парада едут в центр Киева. Они должны осмотреться, построиться и показать, как научились маршировать, стоящим на трибуне никому не известным чиновникам, имитирующим президента, правительство и т.д. После марша должны вернуться на исходную позицию и получить замечания. Так собственно, происходило и в тот вечер, когда накануне Дня Независимости войска репетировали, а киевляне, оказавшиеся в центре города, получили шанс понаблюдать за подготовкой марша.

Все и проходило по плану. Батальоны построились, оркестр заиграл, "хаммер" провез по Крещатику командующего, солдаты показали, как умеют здороваться, после чего промаршировали мимо центральной трибуны. Репетиция окончена, осталось вернуться на исходную и ждать командира.

Тем временем стемнело, было пасмурно. Первая колонна, уставших от бесконечных тренировок солдат почетного караула, вернулась на свое место около почтамта. Официальная часть была закончена, солдаты позволили себе расслабиться, строй был не очень ровным. Возвращались и другие колонны. Но вот строй пехотинцев, поравнявшись с ротой почетного караула, неожиданно подтянулся, шаг стал четким. Нет, это не был тот "прусский шаг", которым они несколько минут назад "шлепали" мимо трибуны, но в нем чувствовалась уверенность в себе, гордость за свою профессию, уважение к товарищам по оружию, святая вера в победу! Бойцы взяли равнение направо, раздалось воинское приветствие. Стоявший у обочины почетный караул уже принял позицию "смирно", гром молодых голосов четко ответил на приветствие, и приклады карабинов застучали по асфальту военными "аплодисментами".

Пехотинцы прошли, сбросили шаг, заняли свое место вдоль Крещатика. Возвращалась следующие колонны. Десантники, моряки, нацгвардейцы салютовали друг другу! Трудно было разобрать слова приветствий, но было ясно, что воины благодарят друг друга, славят коллег, в которых верят, которые не подведут в бою.

Парад без всякой команды стоял по стойке смирно. Пока последняя "коробка" не завершила свой марш этим особым, гордым, шагом, который, возможно, и не был уставным, но как нельзя лучше соответствовал моменту. Для воинов не существовало зрителей, казалось, им вообще было все равно, что происходит вокруг! У них была уникальная возможность отдать честь друг другу! Поблагодарить тех, с кем, возможно, и не доведется больше встретиться, но кто воюет вместе с ними, кто не подведет в бою!

Это и был настоящий парад. Парад Чести и Достоинства Украинского Войска.

Вечером накануне праздника я, конечно, пойду на Крещатик. Чтобы снова вспомнить ту репетицию и представить тех ребят и девушек в форме, участников того парада. Надеюсь, в нынешний праздник кто-то из них тоже будет в Киеве. Я тоже приду в парк Шевченко. Чтобы сказать им спасибо. За то, что они защищают меня. За то, что живу.