Победобесие Путина: почему Россия не признает подлинную историю Второй мировой

В совместном заявлении государственного секретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, призывают Россию прекратить фальсифицировать истории Второй мировой войны и последствий советской оккупации этих стран восточной Европы.

Россия это заявление использовала лишь как повод для внешней информационной агрессии и, безусловно, продолжит свою "суверенную", сфальсифицированную историю Второй мировой войны и ее трагических последствий.

Почему?

Россия официально признает себя продолжателем почившего в бозе СССР, а, следовательно, несет ответственность за все внутренние и внешние преступления советского оккупационного режима. Вот, пожалуй, основные преступления СССР во 2-й мировой войне, участия в качестве агрессора и оккупанта совместно с гитлеровской Германией.

30 ноября 1939 года СССР вторгается в Финляндию. 14 декабря за развязывание войны, СССР исключен из Лиги Наций.

17 сентября 1939 года СССР вероломно вторгается в Польшу, на которую 17 дней назад напали нацисты, став на сторону Адольфа Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, наличие которого СССР скрывал почти до самого распада.

Впоследствии, именно этот сговор стал причиной нападения Германии на СССР. По донесениям советских разведчиков, Сталин еще за год до нападения знал о том, что Гитлер готовит нападение на СССР. Но болезненное самомнение Сталина не позволяло ему это представить.

Сталин готовил наступательную войну с планированием нанесения ударов в августе 1941 года в районы Южной Польши, Восточной Пруссии и Венгрии. Однако, в борьбе за раздел Европы, Гитлер опередил Сталина, начав войну против СССР 22 июня.

Плана ведения оборонительной войны у СССР не было, что позволило Гитлеру дойти до Москвы.

В сентябре 2019 года Европарламент принял приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны резолюцию, в которой обоснованно возложил ответственность за ее начало на СССР и Третий рейх, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа и секретные протоколы к нему.

Следовательно, с 17 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года, СССР принимал участие во Второй мировой войне наравне с Гитлеровской Германией как классический агрессор и оккупант. А после 22 июня 1941 года, роль СССР на европейском театре военных действий была освободительно-оккупационной.

Освобождая преимущественно страны восточной Европы от гитлеровского режима, СССР устанавливал свой советский оккупационный режим.

Стало быть, если Россия официально признает правду - официальный факт начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, ей придется нести ответственность вместе с 3-м рейхом за ее развязывание и принятие в ней участия в качестве страны-агрессора и оккупанта.

Стоит отметить, что Россия, равно как и бывший СССР, существует в отрыве от цивилизации. У России и некоторых ее стран колоний-сателлитов, существует своя Отечественная Война, свое, отмечаемое в РФ победобесие 9-мая.

Это явление взято путинскими политтехнологами из отмечаемого в СССР дня победы 9 мая. Путинское победобесие является государственной идеологией и некой синкретической религией, используемой в первую очередь для мобилизации масс против выдуманных Путиным врагов.

В этом плане, обратите внимание на агрессивное поведение ПобедоБесов. Им везде мерещатся враги и предатели, как внешние, так и внутренние, их сознание глубоко поражено путинскими технологиями информационно-психологического воздействия (роспропагандой), да так, что даже медицина им уже не поможет.

Лично для Путина – победобесие, это его собственный праздник тщеславия. В экстазе победобесия, Путин удовлетворяет собственный фетиш как личной победы от узурпации власти над российским народонаселением, от управления покорными массами и преступно отжатыми у соседних стран территориями, а также от запугивания цивилизованных стран своими агрессивными международными преступлениями.

Порождение 9 мая, реабилитация в России сталинизма, возникновение путинизма и рашизма (российского фашизма) имеет общую природу и обусловлено тем, что красный сталинский фашизм не был осужден на нюрнбергском процессе наравне с гитлеровским фашизмом.

Стоит не забывать, что фальсификация истории всегда создает опасность для мирового порядка и закладывает повод для будущих войн.

Поэтому, пока Путин и его коллективная ОПГ не будут осуждены за все свои военные и прочие преступления, рашизм, победобесие и прочую опасную информационно-пропагандистскую заразу, за войны, убийства, теракты, российскую агрессию, интервенцию и оккупации, за инспирированные из Кремля перевороты в чужих странах, все это зло будет повторяться и продолжаться по всему миру.

Все эти исторические ошибки вполне могут быть повторены в вопросах уголовного преследования Путина и его коллективного ОПГ, и о них следует не забывать.