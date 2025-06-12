Чому не всі мають моральне право судити інших під час війни
Мені здається, життя у такій війні якось по-новому показало, що явище морального права таки існує.
Я б ніколи не стала говорити щось про рішення людей, наприклад, із Сум, бо я в не Сумах.
Я б ніколи не стала нічого говорити про піхоту, бо мій чоловік не в піхоті.
І ніколи б нічого не говорила про мам, які втратили дитину, якби мій син не помер.
Я б ніколи нічого не говорила про справедливість чи особисту свободу, якби мій чоловік не був у ЗСУ.
Я б ніколи нічого не стала говорити про дитину (чи родину) з інвалідністю, бо у мене немає дитини з інвалідністю.
Я б ніколи нічого не говорила, що і як робити в окупації чи в полоні, бо я не в окупації і не в полоні.
Там, де я не відчуваю персонального досвіду або моє життя і життя моїх найдорожчих не є аж настільки під загрозою, я не вважаю за можливе надто відкривати рота.
Люди даремно недооцінюють моральне право.
Це хороший спосіб не отримати раптом по пиці.
А білі пальта швидко брудняться у цій землі.
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