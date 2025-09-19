ВР приняла закон о военном омбудсмене. Появление такой институции является прямым результатом запроса общества и самих военнослужащих, которые нуждаются в надежных механизмах защиты. Военный омбудсмен уже действует, но закон укрепляет значение этой должности и уточняет перечень полномочий такого должностного лица.

Украина: подготовка к затяжной войне

Закон предоставляет военному омбудсмену значительные полномочия, позволяющие ему напрямую влиять на ситуацию. Он может рассматривать жалобы и оказывать первичную правовую помощь, а также проводить проверки в воинских частях, учебных заведениях и даже в районах боевых действий.

Однако, несмотря на все эти возможности, следует понимать, что омбудсмен не является полноценным правоохранительным или судебным органом, а лишь вспомогательным. Его полномочия ограничиваются подготовкой рекомендаций и аналитических выводов, а не принятием решений, имеющих обязательную силу.

Если при проверке выявлены признаки преступления, омбудсмен может лишь передать дело в другой орган, и дальнейшая его судьба уже зависит от этого органа. Таким образом, военная бюрократия все еще может игнорировать выводы омбудсмена и не учитывать его рекомендации, поскольку они не являются обязательными.

Именно поэтому создание института омбудсмена не решает главной проблемы – отсутствия полноценной военной юстиции. Система военных судов была ликвидирована, когда внешние угрозы не воспринимались серьезно, и сегодня это дает о себе знать. Объем дел, связанных с армией, ныне вырос многократно, что демонстрирует недееспособность гражданского правосудия.

Гражданские судьи не имеют должного понимания специфики военной службы, уставных отношений и опыта боевых действий, что приводит к затягиванию рассмотрения дел.

Поэтому восстановление полноценной военной юстиции, включающей военную полицию, прокуратуру и суды, остается по-прежнему актуальным. И о таком механизме следует говорить в нашем обществе активнее.

