Искусственный интеллект — это не "прикольная фича", это трансформационная технология, которая будет менять абсолютно все

В среднем за день я произношу фразу "искусственный интеллект" несколько десятков, иногда — несколько сотен раз.

И да, буду откровенен, меня тоже искренне раздражает эта фраза. Потому что об искусственном интеллекте сейчас рассказывают из всех утюгов.

Как сказал один заказчик, "все говорят, что умеют внедрять искусственный интеллект". Чтобы быть в тренде — нужно тоже об этом говорить.

Некоторые издания в своих рекламных материалах рассказывают об идентификации нескольких тысяч кейсов (в то время как нам трудно идентифицировать хотя бы десяток, которые прямо сейчас могут реально добавить ценность).

Искусственный интеллект — это не "прикольная фича", это трансформационная технология, которая будет менять абсолютно все. Как именно, с какой скоростью, с какими побочными эффектами — вот этого почти никто не знает.

Главная проблема — как понять, кто реально знает, как работает ИИ, а кто просто говорит об этом.

Меня часто тегают в разных обсуждениях, где просят порекомендовать специалистов по ИИ. Там есть люди, которых я знаю, с которыми постоянно пересекаюсь на разных мероприятиях. Но есть и много других, о которых я никогда не слышал. И люди их рекомендуют.

Это означает, что ИИ как термин на пике хайпа. Сейчас это смещается в сторону агентов, позже это будет что-то другое, возможно, квантовые вычисления.

Но в список софтскилов смело можно добавить умение отличать специалистов от неспециалистов.

Пока что большинство "играется" в ИИ. Но ИИ не будет играться с нами, потому что наше отношение к технологии не влияет на ее трансформационную сущность.

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