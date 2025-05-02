Штучний інтелект – це не "прикольна фіча", це трансформаційна технологія, яка змінюватиме абсолютно все

У середньому за день я промовляю фразу "штучний інтелект" кілька десятків, іноді – кілька сотень разів.

І так, буду відвертим, мене теж щиро дратує ця фраза. Тому що про штучний інтелект зараз розповідають з усіх прасок.

Як сказав один замовник, "всі говорять, що вони вміють впроваджувати штучний інтелект". Щоб бути в тренді – треба теж говорити.

Деякі видання у своїх рекламних матеріалах розповідають про ідентифікацію кількох тисяч кейсів (тоді як нам важко ідентифікувати бодай з десяток, які тут і зараз можуть дійсно додати цінності).

Штучний інтелект – це не "прикольна фіча", це трансформаційна технологія, яка змінюватиме абсолютно все. Як саме, з якою швидкістю, з якими побічними ефектами – ось це не знає майже ніхто.

Найбільша проблема – як зрозуміти, хто знає, як працює ШІ, а хто – лише говорить про це.

Мене часто тегають в різних обговореннях, де просять порекомендувати фахівців з ШІ. Там є люди, яких я знаю, з якими постійно перетинаюся на різних івентах. Але є багато інших, про яких я ніколи не чув. І люди їх рекомендують.

Це означає, що ШІ як термін на піку хайпу. Зараз це зміщується в бік агентів, пізніше це буде щось інше, можливо, квантові обчислення.

Але до списку софтскілів можна сміливо додавати вміння розрізняти фахівців від нефахівців.

Поки що більшість "грається" в ШІ. Але ШІ не гратиметься з нами, бо наше ставлення до технології не впливає на трансформаційну суть цієї технології.

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