Даже во времена самых темных событий у человека может появиться шанс обрести внутренние тепло и опору

Посттравматический рост (ПТР) – это процесс, который происходит с человеком после пережитого травматического события и проявляется в возможности найти новый смысл после пережитого, использовать предыдущий опыт, чтобы изменить жизнь, сделать ее лучше.

Здесь речь не идет об отрицании глубоких переживаний или "позитивном взгляде на ситуацию" несмотря ни на что. Скорее утверждается, что пережитое травматическое событие может углубить понимание себя, других и мира в целом. Когда наши базовые представления о безопасности, справедливости или "привычном мире" разрушаются и возникают вопросы: "что на самом деле важно?", "на что можно опереться?", "как теперь жить?", когда возникает потребность найти новые основания для движения вперед, с новым пониманием жизни.

