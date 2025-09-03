Навіть у часи найтемніших подій у людини може з’явитися шанс знайти внутрішні тепло й опору

Посттравматичне зростання (ПТЗ) – це процес, який відбувається з людиною після переживання травматичної події та проявляється у можливості віднайти новий сенс після пережитого, використати попередній досвід, щоб змінити життя, зробити його кращим.

Тут не йдеться про заперечення глибоких переживань чи "позитивний погляд на ситуацію" не дивлячись ні на що. Скоріше стверджується, що пережита травматична подія може поглибити розуміння себе, інших та світу загалом. Коли наші базові уявлення про безпеку, справедливість чи "звичний світ" руйнуються і виникають питання: "що насправді важливо?", "на що можна спертися?", "як тепер жити?", коли виникає потреба знайти нові підстави для руху вперед, з новим розумінням життя.

