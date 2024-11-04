Не только юноши, но и девушки не планируют получать высшее образование в Украине. Мотивация их родителей проста – поступить куда угодно, только не тут

(Не) образовательные потери

Люди снова массово уезжают. Сегодня довольно трудно найти актуальную государственную статистику по этому вопросу, однако у меня есть своя собственная. Школа является своеобразной лакмусовой бумажкой общества, и я вижу тренды через призму поведения клиентов.

Как и другие дистанционные школы, у нас был значительный рост спроса в 2022 году. В 2023, особенно в начале, люди верили, что вот будет контрнаступление и война закончится. Многие клиенты сообщали, что будут возвращаться в Украину, а не выезжавшие откладывали решение об обучении до последнего. Резкий подъем желающих учиться дистанционно случился только в конце августа – начале сентября, когда стало ясно, что война еще надолго.

К чему я это пишу. Последние пару месяцев мы наблюдаем АНОМАЛЬНОЕ количество обращений, которые начинаются словами "…мы уехали (выезжаем) за границу и хотим завершить обучение дистанционно". И количество таких обращений только растет. Если раньше мы видели наибольший процент таких обращений от родителей ребят 10-11 классов, потому что родители пытались вывезти их до 18 лет (таких очень много и сейчас), то сегодня речь идет обо всех детях, несмотря на возраст и пол. И это очень тревожно. Такое чувство, что тренд на выезд начался с новой силой.

Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, уехавшие год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно или, если законодательство разрешало, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем. Мотивация очень проста: "Мы решили, что остаемся здесь НАВСЕГДА. И украинское образование нам не нужно".

Но это еще не все. Среди учащихся 11 классов все больше становится детей, которые НЕ БУДУТ ПИСАТЬ НМТ (Национальный мультипредметный тест – форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине. – Ред.). Они не планируют поступать в украинские вузы. Не только ребята, но и девушки. В некоторых классах таких детей – 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Но это не та история, будто родители направляют их в лучшие вузы за хорошим образованием. Нет. Они вступают куда угодно, в какие-нибудь вузы, главное, чтобы не в Украине.

Вот такая у меня собственная демографическая статистика. Пока мы говорим об образовательных потерях и качестве образования, происходят потери совсем другие. И если этот тренд будет набирать обороты, то учить просто будет некого. И простых решений здесь нет. Ведь учиться в другой стране – это не качество образования сегодня. Нет. Это о другом. Об осознании перспектив. О выборе родителей. О попытках не попасть под мобилизацию для отца и парня в будущем. Мы слышим эти фразы своими ушами. В конце концов, это о настроениях в обществе. Мы ведь знаем, что мотивация зависит даже не от того, что есть сегодня. А оттого, что принесет нам завтра.

Выводов не будет. Пусть каждый сделает свои.

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