Прецедент Корчевникова: есть вопросы к СБУ и Госпогранслужбе

На этих выходных Киев посетил Борис Корчевников. Если кто не знает - это российский преступник, пропагандист Кремля, открытый враг Украины. Человек из обоймы Киселева и Соловьева, медийный террорист, ведущий главного государственного телеканала страны-агрессора "Россия 1", куда напрямую спускают указания лгать про Украину.

На руках у этого "православного", приехавшего в Киево-Печерскую лавру якобы по делам веры, кровь тысяч украинцев и изгнание миллионов из их домов. Благодаря ему и его коллегам не только кадровые убийцы из российской армии, но и тысячи наемников со всей России прибыли в Украину убивать нас и выгонять из наших домов.

По-хорошему Корчевникова нужно было не то, что не пускать в Украину, а арестовать и включить в списки на обмен. Для Украины он – полноценный преступник, награжденный Путиным за ущерб, нанесенный нашей стране.

Но произошло совсем иное. Корчевникову каким-то образом удалось пройти на территорию Украины через один из пограничных пунктов. Через какой именно – не так важно (хотя все детали визита преступника должна выяснить Служба безопасности Украины). Важнее, что для беспрепятственного пересечения им границы, существует два варианта.

Первый – за него кто-то попросил, и путинского пропагандиста пропустили в Украину "в ручном режиме". Тогда люди, причастные к этому, - государственные преступники. СБУ и Государственная пограничная служба Украины должны этих людей выявить и наказать.

Второй вариант – Корчевников прошел через украинскую границу, как обычный человек из России, никого не предупреждая.

Сложно сказать, какой из двух вариантов для Украины хуже.

Второй вариант – симптом исчезновения государства. Это значит, что даже те, всегда недостаточные, усилия, которые ранее прилагались, - сведены к нулю. Ведь, кроме всего прочего, Корчевников – мужчина призывного возраста из страны-агрессора. Ранее мужчин из России в возрасте 15-60 лет, украинским пограничникам было запрещено автоматически, без детальной проверки, пропускать в Украину. Выходит, это правило уже не действует? С какого момента и почему? Означает ли пропуск Корчевникова в Киев, что никаких списков на запрет въезда в Украину пропагандистов и других нежелательных/опасных гостей не существует? Или они тоже с какого-то момента вдруг утратили силу, а обществу никто об этом не сообщил?

"Прецедент Корчевникова" - омерзительный, но, как бы "физически" безобидный, на самом деле вскрыл системную опасность для нашего государства. Если конкретных запретных списков у Госпогранслужбы нет (они есть, но неполные/не действуют), а у пограничников нет приказа перепроверять каждого въезжающего из РФ человека (хотя бы мужчин, хотя бы в Интернете - там все про Корчевникова можно было узнать за минуту), - значит, наша граница со страной-агрессором не на замке.

У меня есть вопрос к главе СБУ Ивану Баканову и главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко. Точнее, два вопроса. У сотрудников ваших служб, которые отвечают за нашу безопасность, есть инструкция, кого и по каким критериям они должны впускать в Украину или наоборот - не выпускать из страны? Есть ли запретные списки, списки пропагандистов, преступников, врагов Украины, и действуют ли они сейчас?

Легкость проникновения к нам россиян имеет несколько конкретных негативных последствий.

Например, медиадиверсии на территории Украины. Корчевников – уже далеко не первый российский "журналист" (просто первый преступник такого уровня), который в последние месяцы "ведет репортажи" из Украины, извращая факты и давая "картинку" не только для аудитории путинской России, но и транслируя ложь "с места событий" в остальной мир.

Нам это точно нужно? Зачем? Цель медиаагентов Кремля, которую им сейчас поставили, - раскачать новую власть, расколоть и накалить общество, устроить столкновения и хаос в стране. Разве этому стоит потакать, запуская себе в тыл медиадиверстантов?

Но, кроме медийных, есть опасность и реальных диверсий. Если система отсева россиян на границе не работает, если критериев их проверки не существует, то России уже нет необходимости нанимать ненадежных диверсантов и киллеров в Украине, как они сделали, например, в случае с Аркадием Бабченко. Какой смысл делать что-то через третьи руки, рискуя, что заказ может быть не выполнен? Любой гражданин РФ (сотрудник ФСБ, ГРУ), получив задание, без проблем пересекает границу Украины, осуществляет здесь либо диверсию/теракт, либо убийство политического деятеля/журналиста/активиста - и так же спокойно уезжает домой. Мы точно можем себе сейчас позволить такую роскошь?

Я отчетливо вижу: сейчас Россия, как никогда усиленно, работает над дестабилизацией Украины как бы "изнутри". Поэтому так важно, чтобы СБУ и Госпогранслужба в постоянном четком взаимодействии работали над обеспечением безопасности Украины и ее граждан, исключая возможность въезда в страну российских пропагандистов и потенциальных диверсантов и убийц. Без жесткой системы, в которой нет дыр для Корчевникова и Ко, ситуация может взорваться, когда угодно.