Против Путина, но не за Украину. Кому из российских оппозиционеров нельзя доверять

Анализ действий конгломерата деятелей, называемый российской оппозицией, продолжает оставаться актуальным. Мы должны знать, с кем придется иметь дело на следующем витке противостояния с этой страной, чего ждать от ее новых лидеров.

Попробуем количественно структурировать российскую оппозицию. Все они против Путина, все они на словах против войны и за мир. Правда, если бы боевые действия развивались иначе, многие из них "примирились" бы с таким ходом событий, как в свое время с захватом Крыма, и приводили бы навальнизмы гастрономических сравнений.

Следовательно, отличия между релокантами следует искать в другом: в уровне зараженности вирусом имперства и уровне пользы от их действий для Украины. Первый параметр можно оценивать по их заявлениям о: 1) отрицании российской культуры; 2) проблеме виз для россиян; 3) предоставлении субъектам РФ права на выход из ее состава; 4) вопросах денуклеаризации РФ; 5) причинах прорыва Каховской ГЭС; 6) постколониальном синдроме.

И относительно нарративов, очень похожих на кремлевские (предложения остановить боевые действия по линии разграничения войск, умалчивая, что на оккупированных территориях будет продолжаться геноцид украинского населения); травле в соцсетях тех, кто обращает внимание на их, мягко говоря, неадекватность, когда они трубят на весь мир, что являются не меньшими жертвами, чем украинцы, погибающие под обстрелами российской армии.

Второй параметр следует оценивать за помощью, которую они предоставляют Украине: донаты ВСУ и украинским беженцам, поддержка в информационной войне, помощь в сохранении ее инфраструктуры, реальное сопротивление путинскому режиму.

Проведенная структуризация позволяет выделить 4 кластера – антиимперцы и имперцы, которые приносят или не приносят пользу Украине. Знак (+) выберем для позиции антиимперцев и друзей Украины, а (-) для их антагонистов. По моим субъективным оценкам, А. Навальный, И. Яшин, Е. Шульман и С. Пархоменко отнесены к группе (-,-) – имперцы, деятельность которых не приносит пользы Украине. В. Шендерович отнесен к группе (+,-) – его трудно назвать имперцем, но его высказывания о "нацизме в Украине" явно направлены ей во вред. М. Ходорковский, Г. Гудков, Ю. Латынина, М. Гельман, Е. Альбац, Е. Чичваркин, С. Алексашенко, Е. Ройзман, Д. Муратов отнесены к группе (-,+) – им свойственно имперство, но их деятельность на данном этапе по-разному, но полезна Украине.

В четвертую группу (+,+) вошли те, кто выступает с антиимперских позиций и, по меньшей мере, участвует в информационной и финансовой поддержке Украины. Здесь есть радикальное (К. Марголис, К. Ларина, М. Фейгин, А. Пионтковский, И. Пономарев, А. Невзоров); менее радикальное (Г. Каспаров, Е. Киселев, Ю. Федоров, А. Морозов, К. Орлова); и умеренное (С. Гуриев, Д. Быков и Б. Акунин) крылья.

Любопытно, где расположились бы Б. Ельцин и Б. Немцов. Думаю, Ельцин был где-то рядом с Навальным, а Немцов – рядом с Чичваркиным, т.е. были бы в разных кластерах. А вот Путин был бы в одном кластере с Ельциным. Путина считают роковой ошибкой Ельцина. Но надо признать, что вся путинская матрица рашизма зарождалась при Ельцине, именно при нем были посеяны все эти ядовитые зубы дракона. И по избранным здесь параметрам сравнения Путин гораздо ближе Ельцину, чем Немцов.

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