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21.01.2020, 13:47

Рада объявила войну секс-скандалам. Двойные стандарты или защита?

Рада объявила войну секс-скандалам. Двойные стандарты или защита?
политический психолог

Пока довольно сложно поверить в искренность консервативного порыва украинских парламентариев, не вылезающих из дурацких скандалов

Нынешний состав парламента оказался щедр на разного рода скабрезные и скандальные сюжеты. Депутатов ловили на секс-переписке не с законными супругами, просмотрах порно, навигации в Тиндере или подобных приложениях так часто, что хватило бы на все предыдущие каденции вместе взятые. Ответ на это безобразие получился очень в украинском духе – депутаты решили создать мегамежфракционное консервативное объединение "Семья. Достоинство. Ценности". Его задача - защищать вечные ценности украинского общества, противостоять попыткам уничтожить фундаментальное природное право и укреплять вечное определение семьи. Несмотря на некоторую туманность формулировок, предложенных отцом-основателем объединения Святославом Юрашом, его направленность в целом понятна.

Пока неизвестно, примкнули к новым консерваторам фигуранты многочисленных неловких ситуаций, которые, на первый взгляд, прямо противоречат семейным ценностям. Если нет – они поступили честно. Если да – они поступили логично.

Дело в том, что скандалы с адюльтером и принуждением любовниц к прерыванию незапланированной беременности, гей-скандалы и даже преступления, связанные с совращением несовершеннолетних – не самое редкое явление в среде мирового движения консерваторов, традиционалистов и пролайф-активистов (а именно в этот мировой тренд организаторы парламентского объединения планируют вписать свою повестку). Во всяком случае не более редкое, чем в среде либералов и сторонников свободной любви.

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В 1993 году британский премьер-министр и лидер Консервативной партии Джон Мейджор инициировал кампанию "Назад к основам". Под основами имелась в виду, скорее, этическая традиция британского общества - добрососедство, порядочность, вежливость. Агитация за семейные ценности тоже присутствовала, хотя в итоге она трансформировалась в нападки на матерей-одиночек, которым вменялся сознательный отказ от построения ответственных отношений с отцами своих детей и желание паразитировать на помощи государства.

Кампания вызвала хороший отклик в прессе и обществе, и в этом смысле была эффективной. Однако уже через год на консерваторов один за другим посыпались скандалы. Яростные защитники британской этики оказывались нечисты на руку, а обличители матерей-одиночек имели собственных внебрачных детей. То есть напрямую приложили руку или что там еще к тому, чтобы таких матерей стало больше.

Супруга министра авиации и судоходства графа Кейтнесского совершила попытку суицида, узнав о многолетней неверности своего супруга. Член парламента Стефан Миллиган погиб в результате неосторожных эротических игр с аутоасфиксией с помощью женских чулок. В общем, это была моральная катастрофа. А спустя десять лет британская общественность узнала, что сам Джон Мейджор имел долгую любовную связь с коллегой по партии Эдвиной Кэрри. 

В 2004 году американский конгрессмен Эд Шрок, последовательный и активный противник однополых браков, прав ЛГБТ и службы геев в армии, был пойман на сексуальных домогательствах к мужчине. Пролайферы Скотт Де Жарле и Тим Мерфи, оба – конгрессмены от Республиканской партии – принуждали к аборту своих жен и любовниц.

В сентябре 2018 года открылись масштабы сексуальных злоупотреблений в немецкой Католической церкви. В период с 1946 по 2014 год от сексуальных домогательств священнослужителей пострадали 3600 несовершеннолетних прихожан. Примерно 4,4% католических священников оказались насильниками и абьюзерами.

Таких примеров можно найти еще и еще. Но прежде, чем перейти к выводам, важно отметить три момента.

Во-первых, сексуальные скандалы случаются не только с политиками, принадлежащими к консервативному крылу. Скандалы консерваторов не ужаснее и не грязнее, чем на других участках политического спектра.

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Во-вторых, защита семейных и других традиционных ценностей - далеко не всегда является прикрытием для лжи, лицемерия и фальши. В истории и мире есть множество искренних достойных людей, для которых целомудрие, верность, почтение составляют смысл всей жизни.

В-третьих, неприглядная изнанка традиционалистских движений не всегда является следствием лицемерия и осознанного следования двойным стандартам. Иногда воинственные сторонники семейных ценностей движимы потребностью побороть собственные импульсы, желания, намерения, которые они не принимают и интерпретируют как отклонение он нормы. Далеко не всегда эта борьба с самим собой полностью осознается. Чаще тут включается то, что психоаналитики называют проекцией – защитным механизмом, который позволяет бороться с собственными пороками так, как если бы они принадлежали кому-то другому.

Трудно оценить, насколько этот сценарий поучаствовал в создании депутатского объединения. Его следы, при желании, можно увидеть в сообщении Юраша, названного им самим "каминг-аутом". Депутат признался, что в молодости (интересно, а сейчас у него что), он прошел через определенные искания – релятивизм, деконструктивистские фривольности и деструктивные дурости. Из этой витиеватой манеры выражаться трудно понять, какой конкретно жизненный опыт за этим стоит. Однако за этим определенно стоит внутренняя борьба, выходом из которой для Юраша стало обращение к вечным ценностям.

И поиски собственного нравственного пути, и консервативное мировоззрение, и политики, посвятившие себя защите традиционных ценностей, имеют право на уважение и внимательное отношение к их позиции. Потому что право на уважение и внимательное отношение к позиции – фундаментально и универсально.

Можно, да видимо и нужно, наконец, смириться с тем, что украинское общество – глубоко консервативное и традиционалистское общество. Но есть вещи, с которыми мириться категорически нельзя.

С лицемерием парламентариев, выписывающих одни нормы и стандарты поведения для всех, как правило, строгие и жесткие, и совершенно другие – попустительство и вседозволенность – для себя. Пока довольно сложно поверить в искренность консервативного порыва депутатского корпуса, не вылезающего из дурацких скандалов.

Со стремлением, даже неосознанным, решать собственные глубинные проблемы за счет общественных экспериментов.

С манипуляцией общественными запросами и потребностями. Украинские семьи распадаются не потому, что "соросята" и прочие адвокаты ЛГБТ-движения занимаются их растлением, а потому что вполне и навсегда гетеросексуальные мужчины и женщины "бьются в кровь о железную" бедность, чиновничье равнодушие, бесчеловечность всех  институтов, служб и систем государства, не выдерживают этой бессмысленной битвы и решают спасаться поодиночке, кто как сможет.

И подсовывать им борьбу с гей-пропагандой в качестве единственной меры защиты и поддержки – это и есть настоящее извращение семейных ценностей.

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Теги: секс-скандал, богдан яременко, Светлана Чунихина
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