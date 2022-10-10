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Самая большая ошибка, которую совершил Путин

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Самая большая ошибка, которую совершил Путин

совладелец холдинга Молочный альянс и клиники Оберіг
10.10.2022, 17:43

РФ продолжает атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе, пытается физически уничтожить население Украины. Но от этого мы становимся еще сильнее

Самая большая ошибка, которую совершил российский диктатор Владимир Путин, – он не оставил людям, живущим на украинской земле, альтернатив.

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Неважно, кем они себя считают: украинцами, русскими, беларусами, евреями...

Неважно, где они живут. В Киеве, Харькове, Львове, Одессе…

Неважно, на каком языке они общаются.

Неважно, в какую церковь они ходят. И ходят ли вообще.

Сегодня все они – единый украинский народ.

Если тебя кто-то пытается уничтожить физически только за то, что ты хочешь жить так, как хочешь ты, а не так, как хочет кто-то. Даже если у кого-то много длинных и толстых ракет. Ты будешь с ним бороться до конца.

"По-другому" тебя никогда не устроит. Потому что какой здесь может быть компромисс.

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война в украине геноцид крылатые ракеты ракетный обстрел дроны-камикадзе
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