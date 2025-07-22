Самый умный в дурдоме. Как спастись в потоках информационной грязи
Социальные сети создали новое качество информационной среды, и цивилизация оказалась к этому новому качеству глобально не готова. Такое происходит с цивилизацией не впервые, и до сих пор ей удавалось найти пути адаптации к переменам.
"Удавалось" – это оптимистичная часть. Пессимистичная часть – "до сих пор".
Проблема в том, что "до сих пор" почти любое публичное выступление, устное или печатное, было связано с осознанием ответственности его автора, а восприятие услышанного аудиторией автоматически корректировалось его репутацией. Солгал один раз – и веры тебе больше не будет. Грубо ошибся в расчетах – ты больше не авторитет. Приговорен за нарушение закона – можешь не мечтать о карьере в политике.
Соцсети все это изменили.
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