Потрібен системний механізм для знешкодження фейків, тролів, ботів та інформаційного бруду в соцмережах

Соціальні мережі створили нову якість інформаційного середовища, і цивілізація виявилася до цієї нової якості глобально не готовою. Таке відбувається з цивілізацією не вперше, і досі їй вдавалося знайти шляхи адаптації до змін.

"Вдавалося" – це оптимістична частина. Песимістична частина – "досі".

Проблема в тому, що "досі" майже будь-який публічний виступ, усний чи друкований, був пов'язаний з усвідомленням відповідальності його автора, а сприйняття почутого аудиторією автоматично коригувалося його репутацією. Збрехав один раз – і віри тобі більше не буде. Грубо помилився в розрахунках – ти більше не авторитет. Засуджений за порушення закону – можеш не мріяти про кар'єру в політиці.

Соцмережі все це змінили.

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