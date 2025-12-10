Образовательная система не может и не должна быть изолированной от глобальных вызовов (технологии, война, рынок труда, информационные перегрузки), которые заставляют переосмысливать подходы к обучению. Дети рождаются в новой цифровой реальности, они получают информацию не только из учебника, а из тысячи источников, и мыслят не "уроками", а связями. Это требует появления новой школы – не только модернизированной, но и переосмысленной.

LIGA.net продолжает цикл публикаций о новых трендах в современном образовании, которые сегодня входят в повседневную практику украинских школ.



Искусственный интеллект перестал быть "технологией будущего". Он уже рядом – в смартфонах, образовательных платформах, в появляющихся прямо сейчас профессиях. Поэтому главный вопрос не в том, будет ли школа с ИИ, а в том, насколько быстро она научится с ним сосуществовать. И насколько качественно сможет готовить детей к реальности, где ИИ является инструментом, сотрудником и даже средой.

