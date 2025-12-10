Освітня система не може і не повинна бути ізольованою від глобальних викликів (технології, війна, ринок праці, інформаційне навантаження), які змушують переосмислювати підходи до навчання. Діти народжуються за нової цифрової реальності, вони одержують інформацію не тільки з підручника, а й з тисячі джерел, і мислять не "уроками", а зв'язками. Це вимагає появи нової школи – не лише модернізованої, а й переосмисленої.

LIGA.net продовжує цикл публікацій про нові тренди у сучасній освіті, які сьогодні входять у повсякденну практику українських шкіл.



Штучний інтелект перестав бути "технологією майбутнього". Він уже поруч – у смартфонах, освітніх платформах, у професіях, що з’являються просто зараз. Тому головне питання не в тому, чи буде школа з ШІ, а в тому, наскільки швидко вона навчиться з ним співіснувати. І наскільки якісно зможе готувати дітей до реальності, де ШІ є інструментом, співробітником і навіть середовищем.

