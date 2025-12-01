Образовательная система не может и не должна быть изолированной от глобальных вызовов (технологии, война, рынок труда, информационные перегрузки), которые заставляют переосмысливать подходы к обучению. Дети рождаются в новой цифровой реальности, они получают информацию не только из учебника, а из тысячи источников, и мыслят не "уроками", а связями. Это требует появления новой школы – не только модернизированной, но и переосмысленной.

LIGA.net продолжает цикл публикаций о новых трендах в современном образовании, которые сегодня входят в повседневную практику украинских школ.

Обучение через действие – не новая педагогическая идея, но сегодня она переходит в категорию ключевых образовательных трендов. В предыдущих материалах серии мы говорили о персонализации и интегрированности, а теперь переходим к тому, как знания превращаются в опыт.

Ребенок усваивает лучше не тогда, когда слушает, а когда делает: экспериментирует, исследует, создает, ошибается, анализирует и пробует снова. Это может быть все: от выращивания кристаллов на уроках естественных наук до создания настольной игры на историческую тему или сбор простых электронных схем на физике.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Скидка к Черной пятнице 63% Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net