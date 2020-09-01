Школа в условиях COVID-19: как повысить продуктивность? Советы экспертов из США

Учебный процесс как минимум 1,5 млрд учеников в мире пострадал от эпидемии коронавируса. И я не исключение. С марта мы полностью учимся онлайн, а недавно местное «районо» заявило, что онлайн учеба продлевается до февраля.

Некоторые школы в других штатах США уже начинают открываться, все же оставляя онлайн как форму обучения на несколько дней в неделю. Но в любом случае многие ученики проведут большую часть этого учебного года в очень необычном формате.

Вот несколько советов, которые учителя и школьные психологи дали всем студентам моей школы, чтобы переход в новый учебный год был все же легче:

Придерживайтесь строгого режима дня

Несмотря на то, что при онлайн форме обучения, на zoom-урок можно подключиться прямо из кровати и быть в “школе” в пижаме, очень важно соблюдать режим дня. Фактически при дистанционном обучении нужен такой же режим, как и в нормальной школе: стабильный сон, физкультура и спорт, еда и время для социализации не становятся менее важными при обучении онлайн.

Постарайтесь ограничить время, проводимое в социальных сетях. Если не можете себя ограничить, попросите родителей поставить ограничение времени на отвлекающие приложения, типа социальных сетей. Хотя бы на ночь, чтобы соблюдать режим сна, а не смотреть Тик-Ток до утра.

Заведите календарь

Если вы все еще не используете календарь, онлайн школа - отличный повод его завести. Сложнее следить за всеми уроками и встречами, когда вы физически не передвигаетесь. Поэтому очень важно поставить все уроки и внешкольные активности в календарь.

Но также в календаре должно быть отведено время на прием пищи, спорт и отдых, чтобы не жить хаотично и не терять время вне школьного экрана.

Свяжитесь с учителями

У нас в школе каждый семестр меняются все преподаватели, так что все учителя, которых мы скоро встретим в zoom, вообще никого из нас не знают. При этом сложность построения хороших личных взаимоотношений с учителями - самый большой страх многих моих друзей.

В нормальной школе обычно я остаюсь после уроков или во время ланча, чтобы что-то обсудить с учителями, но это гораздо сложнее сделать дистанционно – личного пространства в онлайн общении не так много. Ну не останешься же ты в zoom после урока.

Чтобы “познакомиться” и рассказать о своих страхах по поводу учебного года, а также и о своих увлечениях в том или ином предмете, нам посоветовали написать е-мейлы всем учителям – у них у всех есть адреса, которые нам выдали вместе с расписанием за неделю до начала уроков.

Я получила ответы от всех своих учителей, которые говорили, что тоже сильно переживают по поводу нового учебного года и заверили, что будет абсолютно о'кей оставаться в zoom после уроков на пару минут, чтобы задать вопросы и поговорить на отдаленные темы или обсудить новости.

Найдите ресурсы, которые помогут вам учиться лучше и легче

Коронавирус показал, что в сети есть безграничное количество ресурсов, которые помогают учиться и развиваться. Я заметила, что математика для меня стала гораздо легче во время карантина, потому что я могла по несколько раз смотреть лекции, чтобы лучше понять тему.

Вот три приложения, которые я использую, чтобы было легче учиться и понимать/усваивать материал.

Khan academy - очень классный ресурс, который использую я и многие ученики в моей школе, чтобы посмотреть/ пересмотреть уроки, которые хотим еще раз пройти.

Его создатель - Салман Кхан - сказал, что есть ощущение, что всю жизнь они готовились к пандемии. Регистрация на их сайте выросла в 20 раз во время пандемии. Для меня не странно, что они стали даже более популярными, потому что на Khan Academy есть уроки для всех возрастов и по всем предметам.

Плюс недавно они добавили бесплатную подготовку к стандартизированным тестам SAT/ACT, обязательные для поступления в университеты. Мне очень нравится этот ресурс, и я его давно использую, чтобы пересматривать темы, которые я не поняла и проверять свои знания. К школьным тестам я готовлюсь с помощью маленьких тестов после каждого видео – очень помогает.

Quizlet - среди моих друзей культ флеш-карточек (flashcards), которые очень помогают запоминать иностранные слова, формулы, учить слова для выступлений и презентаций. Раньше для этого использовали бумагу, что очень неэкологичное решение для учебы. Quizlet придумал очень легкий бесплатный ресурс, чтобы делать flashcards онлайн. А дальше вы также можете делиться карточками со своими друзьями и учится вместе.

Kahoot - огромная библиотека онлайн тестов на любые темы: от лого машин до физики. Учителя могут создавать свои тесты и отправлять ученикам для практики (мои учителя так часто и делают), а можете создать тесты сами (по принципу flashcards) или взять один из существующей библиотеки тестов.

Что делает эти тесты такими веселыми и эффективными, это игровой формат: очень редко вы будете проходить тест в одиночестве - всегда будут другие студенты в сети, с которыми можно посоревноваться. Все игроки получают баллы за самые быстрые правильные ответы. Так что из очень скучного занятия, прохождение тестов превращается в веселую игру, в которую ученики реально хотят играть. Какой учитель бы не хотел целый класс учеников, которые просят тесты?!

В принципе не имеет значения, начинаете ли вы свой новый учебный год в классе или ждете 1 сентября в zoom, советы вверху и ресурсы будут вам полезны. Я и многие мои друзья пользовалась ими и до карантина, но онлайн школа только показала важность самоорганизации и ответственности за свои знания и свое время.

Всем ученикам, которые, как и я, начинают новый учебный год онлайн, желаю удачи и фокуса - как бы сложно это ни было дома с гаджетами, которые учителя наконец-то просят нас использовать.

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