Школьный медосмотр в карантин, или Как отстоять с сыном в огромной очереди и не заболеть

25 червня під час одного зі своїх щоденних брифінгів міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, попри карантинні обмеження і заклики менше бувати в місцях великого скупчення людей, усі школярі зобов'язані пройти медогляд перед школою.

Про це з початку серпня активно нагадує адміністрація у шкільних чатах, і погрожує без довідки не допускати дітей до навчання. На думку Степанова, загрози COVID-19 для школярів в поліклініках неістотні, мовляв, скупчення людей і тяганини не передбачається.

На ділі все виявилося не так. Повністю пройти медогляд тільки у сімейного лікаря, до якого записуєшся в електронну чергу, не можна. Діти, які йдуть в перший клас, а також діти 11, 14-17 років зобов'язані пройти ще кількох фахівців - хірурга, ортопеда, офтальмолога, стоматолога і т.д.

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Часто пройти цих спеціалістів в одній лікарні немає можливості й доводиться записуватися до інших медзакладів. Але навіть без цих фахівців медогляд може затягнутися, оскільки необхідно відстояти чималу чергу в кабінет для проходження проби Руф'є, де також перевіряють слух і зір.

У перший день ми з моїм 7-річним сином пройшли частину обстеження у сімейного лікаря, залишилося пройти пробу Руф'є. Але тут і трапилася заминка.

Кабінет профілактичного огляду школярів працює лише півдня, приймає один фахівець, у живій черзі - кількадесят дітей різного віку.

Коли ми зайняли чергу, були 38-і! Весь коридор забитий людьми, хто в масці, хто - без, про дистанцію в 1,5 метра навіть мова не йде.

- Ми вже майже тиждень медогляд проходимо, - скаржиться мама двох різновікових школярів. Ми ще в липні хотіли пройти, так лікарі у відпустках були. А тепер такі черги.

- А мої діти все літо в селі були, не хотіла до Києва забирати й так ситуація незрозуміла, - каже інша мама.

Тим часом два хлопчики кидають один одному свої маски та запускають з них, як з рогатки, паперові кульки. Дівчинка, років двох, яка прийшла з мамою і старшою сестрою, витирає руками стіни та лавку, вологою серветкою намагається помити підлогу. Час від часу плаче від нудьги та втоми.

За годину до закінчення робочого дня лікар оголошує, що встигне прийняти від сили людей десять, решту просить розійтися.

Ми з сином на той час були 21-і у черзі. Наступного дня ми прийшли до 9.00, щоб зайняти чергу в заповітний кабінет для проходження проби Руф'є. Виявилися 18 у списку.

Чекати довелося понад дві години. Можливо, було б і довше, але на допомогу прийшла медсестра з іншого кабінету і дітей стали приймати по двоє.

Якість огляду сумнівна. В одному невеликому кабінеті шість осіб - дві мами, дві дитини, два медики. Одній дитині намагаються перевірити слух і зір, друга присідає і рахує (у масці), всі одночасно розмовляють, діти плутаються, кому і що говорять, медики обмінюються медкартками, хто, куди й що повинен записувати, плутанина, а в коридорі черга не зменшується.

А у сусідньому коридорі вишикувалася інша черга - люди з температурою і застудою на прийом до чергового лікаря.

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Раніше у МОЗ тимчасово скасували професійний медогляд дорослих, а також закликали ходити в лікарню тільки в разі крайньої потреби.

Але дітей ці правила не торкнулися, а разом з ними і їх батьків. Хоча у деяких регіонах місцева вада скасувала медогляди дітей.

Чому не скасували обов'язковий медогляд для дітей в "коронавірусний" рік, дивуються навіть медики. Кажуть, хаотичність у прийнятті рішень, породжує нерозуміння і погіршує ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

P.S. Уже після того, як ми з сином пройшли медогляд, 18 липня під час серпневої конференції для освітян головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що медогляди вчителям цього року проходити не потрібно, а дітям "не обов'язково встигнути до 1 вересня, а можна розтягнути у часі".

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