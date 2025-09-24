На фронте нужны не ангелы во плоти, а люди, готовые воевать

Морально-этические качества человека в гражданской жизни и его прошлое обычно не имеют никакого отношения к тому, как он воюет.

Фронт, особенно передний край, не каждому по силам. Это очень сложное испытание. Те люди, которые входят в состав штурмовых подразделений, не боятся принимать решения и брать на себя ответственность. Они смело сражаются и эффективны на поле боя.

Человек, который ранее был осужден, может хорошо воевать. Человек, который не является хорошим отцом, или является неверным мужем, или не ходит в церковь – также может хорошо воевать.

Мы должны менять культуру, отношение к военным. Уважать и благодарить их за то, что они защищают Украину, уничтожают и останавливают врага. А какими они являются в личной жизни – молятся ли они, порядочны ли в семье, какое у них прошлое – это другая история, которая никоим образом не может умалять боевые заслуги и вклад в оборону государства.

Не нужно забывать, что мы здесь в тылу, а не в оккупации, и можем как-то более-менее спокойно жить благодаря нашим воинам.

Они защищают нас всех – очень разных, не идеальных и не святых.

