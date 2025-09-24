На фронті потрібні не ангели у плоті, а люди, які готові воювати

Морально-етичні якості людини в цивільному житті та ії минуле зазвичай не мають жодного відношення до того, як вона воює.

Фронт, особливо передній край, це не кожному під силу. Це дуже складне випробування. Ті люди, які входять до складу бойових підрозділів, не бояться ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність. Вони сміливо воюють та є ефективними на полі бою.

Людина, яка була раніше засуджена, може добре воювати. Людина, яка не є гарним батьком, чи є невірним чоловіком, чи не ходить до церкви – також може гарно воювати.

Ми повинні змінювати культуру, ставлення до військових. Поважати й дякувати їм за те, що вони боронять Україну, знищують і зупиняють ворога. А які вони в особистому житті – чи моляться, чи добропорядні в родині, яке в них минуле – це інша історія, яка не може жодним чином применшувати бойові заслуги й внесок в оборону держави.

Не треба забувати, що ми тут в тилу, а не в окупації, можемо якось більш-менш спокійно жити завдяки нашим воїнам.

Вони захищають нас всіх – дуже різних, не ідеальних і не святих.

