Слишком много смерти и горя. Но мы не имеем права быть слабыми

Слишком много смерти и горя, чтобы кому-то остаться обычным человеком и просто жить дальше. Слишком много даже для тех, кто не на фронте и не в госпиталях, кто не волонтерит и видит даже малую часть войны.

Никакие "психологические практики" здесь не помогут, нет защиты от лавины смерти, которая ежедневно стучит во все окна и двери. Кроме одного. Заплатить за это и своей жизнью.

Нет, не теряя ее, а посвятив ее тому, чтобы после победы, достающейся страшной ценой, у войны и беды больше не было ни единого шанса.

Мы не имеем права быть слабыми. Мы не имеем права быть зависимыми. Мы не имеем права жить, как раньше. Ведь война, сама ее возможность, то, как она созревала и в каком состоянии она нас застала – это последняя точка в длинной цепочке ошибок и умышленных действий или преступного бездействия "сильных мира сего". Своих и чужих.

Этому нельзя давать больше ни единого шанса. Свою судьбу нельзя доверять никому. Премудрые "сильные мира" оказались картонными декорациями, а тупое зло и агрессия получили много пространства и времени, чтобы действовать безнаказанно.

Те поколения, которые проживают в это время, – мы просто обязаны изменить историю. Своей страны и не только. Это долг перед погибшими сейчас и раньше, долг перед прошлым и будущим. Иначе жизни выживших превратятся просто в сгусток тьмы. И неоплаченный долг будет висеть на душах вечным камнем.

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