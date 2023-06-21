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Соотношение потерь у российских и украинских военных сейчас аномальное

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Соотношение потерь у российских и украинских военных сейчас аномальное

военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля
21.06.2023, 12:46

Подсчеты за последние две недели показали неожиданную картину.

О главном для понимания происходящего – о цифрах.

Naalsio, один из контрибуторов проекта Oryx, подытожил задокументированные украинские и российские потери в технике с 1 по 19 июня на южном направлении, где Украина сейчас развивает свое наступление.

Что мы видим?

Россия потеряла 65 единиц техники, а Украина – 105, но почти половина – брошена экипажем. Учитывая, что большую часть заброшенной техники эвакуировали (а это 43 единицы в Украине), и даже часть вернули в строй, то реальные потери со стороны Украины – где-то между 62 и 105.

То есть соотношение потерь почти 1 к 1. Это при "книжной" норме потерь для наступающего 1 к 3.

Смотрим дальше.

Танки. Почему Украина теряет танки – разумеется, она наступает, но почему танки теряют ВС РФ? Что эти танки производят в зоне передовой охраны? Или это уже неудачные контратаки?

Артиллерия. Россия потеряла 16 единиц, а Украина потеряла 4 единицы. Наглядно видно, у кого лучше работает контрбатарейная борьба, разведка и скорость закрытия циклов.

Резюмируя.

Можно сколько угодно вбрасывать ложную информацию, манипулировать фотографиями и заниматься любой другой хиромантией, но цифры не проведешь. Цифры и факты показывают нам очень интересную картину, в некоторой степени даже аномальную.

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