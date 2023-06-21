Співвідношення втрат у російських та українських військових наразі аномальне

Про головне для розуміння того, що відбувається, – про цифри.

Naalsio, один із контрибуторів проєкту Oryx, підсумував задокументовані українські та російські втрати в техніці з 1 до 19 червня на Південному напрямку – там, де Україна зараз розвиває свій наступ.

Що ми бачимо?

Росія втратила 65 одиниць техніки, а Україна – 105, але майже половина – кинута екіпажем. Враховуючи, що більшу частину покинутої техніки евакуювали (а це аж 43 одиниці в України) і навіть частину повернули до ладу, то реальні втрати з боку України – десь між 62 та 105.

Тобто співвідношення втрат майже 1 до 1. Це при "книжковій" нормі втрат для того, хто наступає 1 до 3.

Дивимося далі.

Танки. Чому Україна втрачає танки – зрозуміло, вона наступає, але чому танки втрачають ЗС РФ? Що ці танки роблять у зоні передової охорони? Чи це таки вже невдалі контратаки?

Артилерія. Росія втратила 16 одиниць, а Україна – 4 одиниці. Наочно видно, у кого краще працюють контрбатарейна боротьба, розвідка та швидкість закриття циклів.

Резюмуючи.

Можна скільки завгодно вкидати неправдиву інформацію, маніпулювати фотографіями та займатися будь-якою іншою хіромантією, але цифри не обдуриш. Цифри й факти показують нам дуже цікаву картину, до певної міри навіть аномальну.

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