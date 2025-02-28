Участвовал в панельной дискуссии по развитию продуктовых кластеров. Обсуждались довольно острые вопросы: является ли взаимодействие бизнеса и государства оптимальным, создаёт ли оно возможности для успешного функционирования и, в целом, существования продуктовых кластеров?

Поделюсь здесь своими тезисами. Отмечу, что моя экспертиза касается исключительно EdTech.

Минобразования как регулятор открыт к коммуникациям. Это здорово. Если есть инициатива с нашей стороны, главный стейкхолдер всегда готов её поддержать — организационно и медийно. За это мы очень благодарны, и здесь сотрудничество всегда проходит продуктивно.

Тем не менее мы видим, что в Украине почти нет рынка EdTech во всех сегментах, кроме свитчинга. Единственная сфера, где бизнес может адекватно функционировать, — это образование для взрослых: переобучение, повышение квалификации, IT. Всё. В остальных сегментах (дошкольное, школьное, высшее образование) места для нашего EdTech нет, потому что не существует механизмов взаимодействия, кроме благотворительности со стороны бизнеса.

Если вы готовы дать нам что-то бесплатно — мы возьмём. Но и здесь не всё просто. Пройдите процедуры, докажите, что это не вредно. Но купить мы ничего не можем. Важно понимать, что под словом "мы" я имею в виду множество разных стейкхолдеров — от публичной школы, громады или вуза до непосредственно Минобразования и его подведомственных структур.

Получается, что государственно-частное партнёрство сегодня выглядит как дорога с односторонним движением: вы можете нам что-то дать (при определённых условиях), а мы вам максимум пиар. Но это же нечестно.

Более того, иногда государство в лице отдельных субъектов даже конкурирует с бизнесом. Например, проект "Мрия" забил гвоздь в крышку гроба рынка отечественных электронных дневников и журналов.

Вы знали, что "Мрия" — это просто электронный дневник, а не ноу-хау? У нас есть больше десятка подобных сервисов, на разработку которых были вложены частные деньги, средства доноров и инвесторов, и теперь у всех них нет будущего.

То есть государство создало продукт, который уничтожил нишу в индустрии. Чтобы было понятнее: это то же самое, как если бы государство создало сеть продуктовых магазинов и бесплатно раздавало там еду. Просто так, всем желающим. Интересно, что разработчики этого продукта вряд ли работают на волонтёрских началах. При этом на встречах с представителями EdTech, обсуждая сотрудничество, они предлагают делиться своими наработками исключительно на условиях pro bono. Разве это честно?

Конкуренция государства и бизнеса никак не приближает нас к созданию инклюзивных институтов, которые являются залогом развития страны. Более того, создаются экстрактивные институты, где решения принимаются не всегда прозрачно и не всегда в интересах индустрии или сектора. Почему? Непонятно.

Это приводит к интересной ситуации, в которой все, нет, ещё раз подчёркиваю — ВСЕ (!!!) очень успешные украинские EdTech-проекты ориентированы НЕ НА УКРАИНУ. Совсем. Они вообще не рассматривают страну как рынок. Потому что рынка нет.

Соответственно, ведут хозяйственную деятельность где-то там. Соответственно, у них нет никакого стимула регистрировать у нас что-то, кроме ФОПов. Соответственно, они не платят (и не будут) платить здесь налоги. А зачем, если рынка здесь нет?

При этом государство говорит: "Как же плохо, что вы регистрируетесь где-то в Делавэре". Но почему они должны регистрироваться здесь? Есть ли для этого стимулы?

У нас нет возможности работать на капитализацию, потому что отсутствуют соответствующие стимулы. Нет нормального фондового рынка. Где листятся наши компании? В Варшаве и прочих Лондонах. Не в Киеве. Это, конечно, вопрос не к Минобразования, но он существует.

Продолжая мысль: мы, например, изначально были (и остаёмся) ориентированы в первую очередь на наш рынок. Но я уже понимаю, что, возможно, это было не совсем верным решением. Все коллеги и партнёры, с которыми мы общались на международных выставках, прямо говорят, что аффиляция с Украиной сейчас — это минус: слишком много рисков (юридических, безопасностных, технологических) и слишком мало репутации (бренд нашего образования).

Если мы хотим работать за границей, нам придётся заново инвестировать в контент (потому что наша версия не является престижной) и дистанцироваться (по крайней мере, юридически) от нашего происхождения.

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Звучит не очень? Но ВСЕ УСПЕШНЫЕ УКРАИНСКИЕ EdTech ПРОЕКТЫ ИМЕННО ЭТО И СДЕЛАЛИ. Вот такой каламбур. Неважно, что часть команды находится на Подоле, если твоя LLC в Калифорнии. Такие дела.

Так что, кроме хорошей коммуникации, хочется видеть больше доверия между государством и реальным сектором, чтобы выстроить настоящее партнёрство. Создавать рынки. Взаимодействовать, а не конкурировать. Давать возможность апробации решений у нас, чтобы потом продавать их за границу. Опций много.

Надеюсь, что на это будет воля.

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