Как Украина должна помочь защитникам и защитницам вернуться к мирной жизни и почему она до сих пор не готова к этому

В Украине есть законодательство о статусе ветеранов войны, есть целое министерство, которое должно заниматься вопросами адаптации и интеграции воинов, есть частные инициативы. Однако действенные программы поддержки демобилизованных защитников до сих пор отсутствуют, хотя война продолжается уже три с половиной года. Какие шаги следует предпринять и как ветеранским программам выйти за пределы "галочки" в документах чиновников?

В Едином государственном реестре ветеранов войны зарегистрировано почти 1,3 млн человек, а после завершения активных боевых действий и демобилизации это число очевидно существенно увеличится, ориентировочно удвоится. То есть речь идет о 2-2,5 млн человек. Следует также помнить, что в широком понимании ветеранское сообщество объединяет не только военных, но и, например, членов их семей – а в таком случае речь уже пойдет о 6-8 млн человек.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net