Як Україна має допомогти захисникам і захисницям повернутися до мирного життя і чому вона досі не готова до цього

В Україні є законодавство щодо статусу ветеранів війни, є ціле міністерство, що має опікуватися питаннями адаптації та інтеграції воїнів, є приватні ініціативи. Проте дієві програми підтримки демобілізованих захисників досі відсутні, хоча війна триває вже три з половиною роки. Які кроки слід зробити та як ветеранським програмам вийти за межі "галочки" в документах чиновників?

У Єдиному державному реєстрі ветеранів війни зареєстровано майже 1,3 млн осіб, а після завершення активних бойових дій та демобілізації ця кількість вочевидь суттєво збільшиться, орієнтовно подвоїться. Тобто йдеться про 2-2,5 млн осіб. Варто також пам’ятати, що в широкому розумінні ветеранська спільнота об’єднує не лише військових, а й, наприклад, членів їхніх родин – а в такому разі вже йтиметься про 6–8 млн осіб.

