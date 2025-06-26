По задумке, общественное объединение можно будет зарегистрировать онлайн

В условиях полномасштабного вторжения России украинское общество продемонстрировало исключительную сплоченность. Десятки тысяч граждан по всей стране самоорганизовались для поддержки защитников, помощи внутренне перемещенным лицам, защиты своих общин и восстановления пострадавших территорий. В этой сложнейшей ситуации общественные объединения стали одной из ключевых сил, которые продолжают цементировать наше общество.

С момента возобновления независимости Украины общественный сектор последовательно формировался как движущая сила для развития демократии и усиления защиты прав человека.

Сегодня в нашем государстве уже зарегистрированы более 153 000 общественных объединений.

Общественный сектор показывает высокую гибкость, быстроту реагирования и готовность к партнерству. Именно общественные объединения часто первыми восполняют пробелы там, где государство не успевает адаптироваться к новым вызовам, способствуя созданию эффективных европейских институций – открытых, прозрачных и подотчетных обществу.

Для Министерства юстиции Украины – как органа, причастного к государственной регистрации общественных объединений, – одной из приоритетных задач является создание условий, при которых процесс формирования таких организаций будет простым, понятным и удобным для каждого. Поэтому сегодня мы внедряем инструменты, существенно облегчающие движение в этом направлении.

Одним из таких решений является экспериментальный проект внедрения модельного устава для общественных организаций.

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Общественный сектор продолжает расти, несмотря на вызовы полномасштабного вторжения

Общественное объединение – это добровольный союз физических или юридических лиц, созданный для общей цели: защиты прав и свобод или удовлетворения интересов определенной группы или общества в целом. Такие объединения могут существовать в форме общественной организации, если учредителями являются физические лица, или общественного союза, когда инициаторами выступают юридические лица.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрированы более 153 000 общественных объединений. Только за первый квартал этого года появились 964 новых объединений. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано 3528 новых ОО, в 2023 году – 2600, в 2022-м – 3609.

В последние годы Украина сделала серьезные шаги, чтобы облегчить процедуру создания общественного объединения.

Чтобы зарегистрировать организацию, достаточно двух учредителей – граждан Украины или иностранцев, легально находящихся на территории государства.

Базовый пакет документов можно подать непосредственно в Межрегиональные управления Министерства юстиции или через Центры предоставления административных услуг. Стандартный срок рассмотрения документов составляет три рабочих дня.

Кроме того, на период действия военного положения введен ряд дополнительных упрощений: отменены обязательные сроки подачи документов после учредительного собрания; разрешено осуществлять регистрационные действия в отношении общественных объединений, местонахождением которых являются Автономная Республика Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь, независимо от их юридического местонахождения.

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В случае внесения изменений в сведения общественные объединения, работающие на поддержку обороны и безопасности государства или желающие изменить направление своей деятельности и начать работать в этой сфере, освобождаются от уплаты административного сбора.

Также предусмотрена возможность подтверждения уплаты административного сбора за государственную регистрацию изменений об общественном объединении или платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований электронной копией платежного документа, в том числе скриншотом.

Модельный устав: новый этап развития общественного сектора

Следующий важный шаг – введение модельного устава для общественных организаций. 18 апреля 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление №460 о реализации экспериментального проекта по обеспечению деятельности общественных организаций на основании модельного устава. Соответствующие предложения были разработаны Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Эта инициатива открывает гражданам новые возможности.

Уже с 1 ноября 2025 года можно будет осуществить государственную регистрацию общественной организации на основании модельного устава или перейти на деятельность по модельному уставу в автоматическом режиме без участия государственного регистратора через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дия".

Также предусмотрена возможность подачи документов как в бумажной форме, так и онлайн, что особенно важно для людей в пострадавших от боевых действий регионах или на временно оккупированных территориях.

По сути, модельный устав – это унифицированный нормативный документ, четко определяющий правила прозрачной деятельности организации в соответствии с действующим законодательством. Учредителям объединений больше не нужно разрабатывать собственный учредительный документ, получать дополнительные консультации или тратить время на доработку – достаточно воспользоваться типовым решением, утвержденным государством.

К началу ноября будет завершена техническая интеграция автоматической регистрации через Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Это позволит каждому желающему создать объединение онлайн в несколько кликов – без лишних затрат времени и средств.

Внедрение модельного устава значительно снизит порог вхождения в общественный сектор. Это будет стимулировать появление новых инициатив, проектов и партнерств – а значит, будет способствовать дальнейшему развитию демократической Украины. Наше государство – государство активных и неравнодушных людей, объединяющихся для реализации важных общественных инициатив. Поэтому мы должны создавать им удобные условия для такой деятельности.

Министерство юстиции будет и в дальнейшем поддерживать развитие гражданского общества и делать все необходимое, чтобы создание общественных объединений становилось проще и доступнее, чем когда-либо.

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