За задумом, громадське об'єднання можна буде зареєструвати онлайн

В умовах повномасштабного вторгнення Росії українське суспільство продемонструвало виняткову згуртованість. Десятки тисяч громадян по всій країні самоорганізувалися для підтримки захисників, допомоги внутрішньо переміщеним особам, захисту своїх громад і відновлення постраждалих територій. У цій надзвичайно складній ситуації громадські об’єднання стали однією з ключових сил, що продовжують цементувати наше суспільство.

З моменту відновлення незалежності України громадський сектор послідовно формувався як рушійна сила для розвитку демократії та посилення захисту прав людини.

Сьогодні в нашій державі вже зареєстровано понад 153 000 громадських об’єднань.

Громадський сектор демонструє високу гнучкість, швидкість реагування та готовність до партнерства. Саме громадські об’єднання часто першими заповнюють прогалини там, де держава ще не встигає адаптуватися до нових викликів, сприяючи створенню ефективних європейських інституцій – відкритих, прозорих і підзвітних суспільству.

Для Міністерства юстиції України – як органу, дотичного до державної реєстрації громадських об’єднань, – одним із пріоритетних завдань є створення умов, за яких процес формування таких організацій буде простим, зрозумілим і зручним для кожного. Саме тому сьогодні ми впроваджуємо інструменти, що суттєво полегшують шлях у цьому напрямі.

Одним із таких рішень є експериментальний проєкт щодо впровадження модельного статуту для громадських організацій.

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Громадський сектор продовжує зростати, попри виклики повномасштабного вторгнення

Громадське об’єднання – це добровільний союз фізичних або юридичних осіб, створений для спільної мети: захисту прав і свобод або задоволення інтересів певної групи чи суспільства в цілому. Такі об’єднання можуть існувати у формі громадської організації, якщо засновниками є фізичні особи, або громадської спілки, коли ініціаторами виступають юридичні особи.

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано понад 153 000 громадських об’єднань. Лише за перший квартал цього року з’явилося 964 нові об’єднання. Для порівняння: у 2024 році було зареєстровано 3528 нових ГО, у 2023 році – 2600, у 2022-му – 3609.

Протягом останніх років Україна зробила серйозні кроки, аби полегшити процедуру створення громадського обʼєднання.

Щоб зареєструвати організацію, достатньо двох засновників – громадян України або іноземців, які легально перебувають на території держави.

Базовий пакет документів можна подати безпосередньо до Міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції або через Центри надання адміністративних послуг. Стандартний термін розгляду документів становить три робочі дні.

Крім того, на період дії воєнного стану запроваджено низку додаткових спрощень: скасовано обов’язкові строки подання документів після установчих зборів; дозволено здійснювати реєстраційні дії щодо громадських об’єднань, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, незалежно від їхнього юридичного місцезнаходження.

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У разі внесення змін до відомостей громадські об’єднання, які працюють на підтримку оборони та безпеки держави або які бажають змінити напрям своєї діяльності й почати працювати у цій сфері, звільняються від сплати адміністративного збору.

Також передбачено можливість підтвердження сплати адміністративного збору за державну реєстрацію змін про громадське об’єднання або плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань електронною копією платіжного документа, зокрема й скриншотом.

Модельний статут: новий етап розвитку громадського сектору

Наступний важливий крок – запровадження модельного статуту для громадських організацій. 18 квітня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №460 про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення діяльності громадських організацій на підставі модельного статуту. Відповідні пропозиції було розроблено Міністерством юстиції у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

Ця ініціатива відкриває для громадян нові можливості.

Уже з 1 листопада 2025 року можна буде здійснити державну реєстрацію громадської організації на підставі модельного статуту або перейти на діяльність за модельним статутом в автоматичному режимі без участі державного реєстратора через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія".

Також передбачено можливість подання документів як у паперовій формі, так і онлайн, що особливо важливо для людей у регіонах, які постраждали від бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях.

По суті, модельний статут – це уніфікований нормативний документ, що чітко визначає правила прозорої діяльності організації відповідно до чинного законодавства. Засновникам обʼєднань більше не потрібно розробляти власний установчий документ, отримувати додаткові консультації або витрачати час на доопрацювання – достатньо скористатися типовим рішенням, затвердженим державою.

До початку листопада буде завершено технічну інтеграцію автоматичної реєстрації через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Це дасть змогу кожному охочому створити обʼєднання онлайн у кілька кліків – без зайвих витрат часу та коштів.

Впровадження модельного статуту значно зменшить поріг входження в громадський сектор. Це стимулюватиме появу нових ініціатив, проєктів і партнерств – а отже, сприятиме подальшому розвитку демократичної України. Наша держава – держава активних та небайдужих людей, які обʼєднуються для реалізації важливих суспільних ініціатив. Саме тому ми маємо створювати їм зручні умови для такої діяльності.

Міністерство юстиції й надалі підтримуватиме розвиток громадянського суспільства та робитиме все необхідне, щоб створення громадських об’єднань ставало простішим і доступнішим, ніж будь-коли.

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