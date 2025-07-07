Я помню, как выглядела работа в IT-компании четверть века назад.

Утром, днем и вечером нужно было читать почту, вся рабочая коммуникация шла через имейл. Выглядело это так: спам, спам, спам, спам, спам, спам, письмо от шефа, спам, спам, спам, спам, спам, уведомление от системы фидбэка, спам, спам, спам, вопрос от руководителя группы разработки, спам, спам, спам, спам, спам, спам... Нужно признаться, что я несколько утрирую, когда показываю такую долю спама в почте. Она составляла тогда, конечно, не 80% от почтового трафика, а стремилась к 100%. Полезные письма были в этом потоке редчайшим исключением, а основной смысл работы с почтой заключался в том, чтобы эти письма найти в завалах рекламного и прочего мусора. Потерять в них нужное письмо было проще простого, и это вызывало постоянное раздражение у всех – от топ-менеджмента до конечного исполнителя.