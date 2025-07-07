Я пам'ятаю, як працював в ІТ-компанії чверть століття тому.

Вранці, вдень та ввечері треба було читати пошту, вся робоча комунікація йшла через мейл. Виглядало це так: спам, спам, спам, спам, спам, спам, лист від шефа, спам, спам, спам, спам, спам, повідомлення від системи фідбека, спам, спам, спам, питання від керівника групи розробки, спам, спам, спам, спам, спам...

Потрібно зізнатися, що я дещо утрирую, коли показую таку частку спаму в пошті. Вона становила тоді, звичайно, не 80% від поштового трафіку, а прагнула 100%. Корисні листи були в цьому потоці рідкісним винятком, а основний зміст роботи з поштою полягав у тому, щоб ці листи знайти у завалах рекламного та іншого сміття. Втратити в них потрібний лист було простіше, ніж його випадково побачити, і це викликало постійне роздратування у всіх – від топменеджменту до кінцевого виконавця.