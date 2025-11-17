Спорт, страх и откат: как чиновники зарабатывают на дефлимпийцах
Дефлимпиада (соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха) в Токио началась 15 ноября. Для Украины это должны были быть дни спортивной гордости. Особенно в настольном теннисе, где мы традиционно сильны и где команда годами готовила состав, способный привезти золото.
Но вместо победных титулов и национального флага над пьедесталом мы получили масштабный скандал, который разгорелся прямо перед соревнованиями. Скандал, напрямую ставящий под угрозу медали и репутацию страны.
В последние недели в медиа вышло несколько публикаций о том, как чиновники зарабатывают деньги на глухих спортсменах, превращая спорт инвалидов в инструмент давления, страха и откатов. Речь идет о значительных суммах – около $20 млн призовых, которые получат спортсмены-инвалиды на соревнованиях.
Причем первоисточником информации стали не журналисты или спортивные эксперты, а непосредственно спортсмены. Они утверждают: в спорте людей с инвалидностью, как среди дефлимпийцев (спортсмены с нарушениями слуха), так и паралимпийцев, действует жесткая система запугивания и обогащения. И нынешний конфликт в дефлимпийской сборной по настольному теннису стал катализатором общественного резонанса.
Позиция чиновников ясна. Спортивная Федерация глухих Украины распространила заявление с выразительным заголовком "Сенсация или фейк", эмоционально опровергнув информацию от спортсменов. Поэтому я решил поговорить напрямую с атлетами, за плечами которых нет министерства с мощным бюрократическим аппаратом, есть только воля, тяжелые тренировки и, наверное, общечеловеческая потребность – потребность справедливости.
