О тех, кто сказал себе: "Я пройду через это не потому, что это легко, а потому, что иначе это буду уже не я"

Стойкость – это не про моду, не про картинку в соцсетях. Это про то, что выдает тебя даже тогда, когда ты молчишь. Когда ты пришел на встречу уставшим, но не сдался. Когда говоришь просто, но за тобой стоит целая Вселенная прожитого. Когда ты жив и не скрываешь это.

Я научился видеть этот блеск. У ребят, которые стоят под огнем, но находят силу шутить. У женщин, которые утратили, но не озлобились. У тех, кто испытал измену, боль, усталость, разочарование — и все равно сохранил в себе тепло.

Стойкость – это не броня. Это нежное упрямство жить со вкусом, даже когда жизнь горька. Это — не стесняться слез, но не позволять им застилать тебе взгляд. Это — умение оставаться собой, когда хочется скрыться в безразличии.

Я видел этот блеск в глазах тех, кто борется за страну. И в глазах тех, кто борется за себя каждый день — без оружия, но с сердцем. Он рождается там, где есть внутреннее достоинство. Там, где ты сказал себе: "Я пройду это. Не потому, что легко. А потому, что иначе – это не я".

Стойкость – это не состояние. Это ежедневное решение. Это привычка не изменять себе.

Да, бывают дни, когда этот блеск тускнеет. Но именно в эти мгновения важно помнить: все начинается с того, позволишь ли ты себе угаснуть.

Так что если у тебя есть блеск в глазах — держись за него. Береги его. Он – твоя внутренняя свобода.

Иногда он — единственное, что напоминает тебе: ты еще стоишь. И сохраняешь в себе свет.

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