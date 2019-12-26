Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.12.2019, 09:09

"Точки азарта" обычно не работают без "крыши"

"Точки азарта" обычно не работают без "крыши"
политический экперт

Регулирование азартных игр - тест на способность Украины направить миллиардные финпотоки в казну. Сумеет ли Слуга народа справиться без скандала (укр)

Провал спроби Верховної Ради врегулювати азартні ігри в Україні викликав значний резонанс, подія швидко обросла "легендами Печерських пагорбів". З огляду на механізм ухвалення законопроектів, нічого страшного не відбулося – законопроект пішов на повторне читання. Проте політичні наслідки цього кроку помітні навіть тим, хто не відрізняє покер від преферансу.

Наступного дня після провалу голосування за власну ініціативу, Володимир Зеленський з власної сторінки у facebook оголосив про закриття всіх гральних закладів в Україні. Представники МВС та СБУ почали змагатися у кількості закритих закладів, розраховуючи на подяку начальства. Їхній ентузіазм має під собою неабияке підгрунтя: з травня 2009 року за ініціативою експрем’єр-міністра Юлії Тимошенко, гральний бізнес в Україні було заборонено.

Тому переможним реляціям про закриті заклади та вилучене обладнання потрібно, як кажуть, дати відстоятися. Фактично понад 10 років держава Україна відмовляється від використання у власних інтересах людських пороків, як це роблять у багатьох країнах світу. Проте "точки азарту" зазвичай не працюють без "даху".

Осінній марафон процесу доопрацювання законопроекту "Про державне регулювання щодо організації та проведення азартних ігор" у надрах уряду породив не лише сім альтернативних законопроектів, але і сформував помітну політичну надбудову над питанням регулювання азартних ігор.

Тому голосування 19 грудня (мимоволі згадаєш про святого Миколая) і вийшло настільки показовим. Фракція "Слуга Народу" знову  продемонструвала, що більше не спроможна одноосібно ухвалювати резонансні рішення. Інші партійні представництва у Верховній Раді дозволили "слугам" продемонструвати власну неспроможність.

Реакція Зеленського демонструє, що він налаштований на пошук винних – тих, хто зазіхнув на міф про існування "команди президента, яка нестримно забезпечує інтереси громадян". Чи до снаги було торпедувати законопроект представникам грального бізнесу? Вкрай сумнівне твердження, оскільки всі категорії менеджерів грального бізнесу зацікавлені у спокої та передбачуваності.

Читайте также
Борьба с игорщиками: плюсы и минусы скандального законопроекта 24.12.2019Закрытие казино, самый успешный киллер и газовые проблемы. Что надо знать этим утром 23.12.2019Гончарук призвал сообщать о работающих игорных заведениях: видео 21.12.2019

Щонайменше – задля забезпечення належних умов для розвитку бізнесу як у віртуальному світі, так і створення нових точок для носіїв азарту. Чи спроможний рядовий парламентар (навіть група парламентаріїв) гарантувати своїм колегам відсутність проблем після публічної демонстрації ігнорування президентських побажань? Вкрай сумнівно, подібні гарантії міг дати хіба що потужний політичний гравець.

Чи міг ним бути Арсен Аваков? Звісно, про це напевне знають парламентарії, які "забули" підтримати ініціативу про регулювання грального бізнесу. Але грудень можна назвати періодом помітної активізації міністра внутрішніх справ: він взяв участь у саміті Нормандської четвірки у Парижі, розповів громадськості про підозрюваних у справі Павла Шеремета. Виникає враження, що Авакову стало затісно у кабінеті на Богомольця, і він хоче переїхати на Грушевського. Навіть без електричного самокату.

Що стосується самого законопроекту, який несподівано для президента перетворився на камінь спотикання, то його ухвалення протягом ближчих місяців виглядає цілком вірогідним. І раз його автори говорять про "створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор", виглядає логічним  передбачити не лише створення уповноваженого органу для їх регулювання, але і спеціального фонду для лікування лудоманії (ігроманії). Власне, як і драконівського покарання за втягування до азартних ігор неповнолітніх.  

Регулювання азартних ігор є тестом на спроможність держави спрямувати фінансові потоки розміром у кілька мільярдів гривень до державної скарбниці та створити умови не лише для розвитку грального бізнесу. Тест, який виглядає визначальним для наявності стратегічного мислення у владної команди. Чи зуміє вона впоратися без скандалів та сварок вчорашніх союзників? Ваші ставки, пані і панове. 

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: казино, онлайн-казино, игровые автоматы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Больше, чем спорт. Как дети с инвалидностью побеждают обстоятельства
Общество Больше, чем спорт. Как дети с инвалидностью побеждают обстоятельства
Общество
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 