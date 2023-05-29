Турция станет более покладистой. Какие выгоды для Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган защитил свои полномочия главы государства в непростом противостоянии с лидером оппозиции. Политического чуда не произошло, однако в этот раз ему пришлось сражаться. Он не смог выиграть выборы в первом туре, что является индикатором ослабления его позиций в турецком обществе.

В первом туре за Эрдогана проголосовало 27 миллионов избирателей, а за Кырычдароглу более 24 миллионов. То есть почти половина избирателей Турции не поддерживает политику действующего президента, и эта же тенденция сохранилась во втором туре.



Однако главный враг Эрдогана – не оппозиция, а турецкая экономика. И этот фактор будет влиять на дальнейшее развитие событий в Турции в ближайшие годы. Все стабилизационные экономические решения Эрдогана на самом деле приводили к еще большему ухудшению. И все заметили, что бизнес голосует за оппозицию.

Какие действия предпримет Эрдоган теперь – нельзя предвидеть. Все шаги президента в экономике были как раз такими. Что можно точно предвидеть – серьезную экономическую турбулентность и попытку сохранить свою власть. Уже сейчас он будет думать о местных выборах, чтобы вернуть контроль над крупнейшими городами, и о следующих президентских выборах, ведь очевидно, что Эрдоган не собирается покидать свой пост.

Резких изменений во внешней политике ожидать не стоит. Турция будет пытаться сохранять специальные отношения с Российской Федерацией, являющиеся также личными отношениями Эрдогана и Путина. С другой стороны, Турция будет делать все возможное, чтобы НАТО было благосклоприятным, чтобы страна чувствовала себя комфортно в перечне проблем, существующих в регионе. Речь идет и о поставках нового оружия, и модернизации войска. Однако Турции в этот раз придется разблокировать процесс принятия в НАТО Швеции. Для нас это очень важно, поскольку Украина должна стать следующей после Швеции. Времени до Вильнюсского саммита НАТО немного, но, возможно, Эрдоган поспешит доказать, что он остается лояльным партнером Североатлантического альянса и США.

И, конечно, он будет продолжать свои миротворческие усилия. Зерновое соглашение пока единственная дипломатическая победа Эрдогана и, к тому же, сейчас появилось немало конкурентов в миротворческих инициативах на глобальном Юге. Это и Китай, и Бразилия, и Саудовская Аравия и делегация из Африки во главе с ЮАР.

Однако я не исключаю, что если реальная возможность для переговоров с Россией возникнет, таким посредником может стать тот, у кого хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. Это как раз Реджеп Эрдоган.

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