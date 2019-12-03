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03.12.2019, 16:23

Украина в рейтинге PISA: не Уругвай, но пока не Беларусь

Украина в рейтинге PISA: не Уругвай, но пока не Беларусь
старший научный сотрудник Института физики НАН Украины

Украина впервые приняла участие в международном оценивании грамотности школьников. Так называемом рейтинге PISA. Почему это важно? укр.)

Вляпались... Вірніше не так: тягло, з року в рік до цього йшли і, нарешті, загрузли у болоті.

Україна вперше взяла участь в оцінюванні грамотності 15-річних підлітків у таких предметних галузях, як читання, математика та природничо-наукові дисципліни - так звана PISA.

Якщо пояснювати простою мовою - це як рейтинг країн за рівнем ВВП, тільки PISA - рейтинг за рівнем якості шкільної освіти в країні.

Як і ВВП, він напряму ні про що не свідчить, демонструє середню температуру по палаті, але генералізовано дає уявлення про масштаб проблеми.

Тож сьогодні опублікували результати.

На картинці шукайте Україну.

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Так, за рівнем вміння читати - ми між Туреччиною та Люксембургом, на 36-й позиції.

А за рівнем вміннь в математиці... - на 41-й. 

Це добре чи погано?

Треба дивитись на пришелепкуватого сусіда.

Росія, наприклад, на 27-й позиції.

А ми, на секундочку, з одного пострадянського простору, і нам із ними і далі воювати - як арміями, так і економіками.

Поки одні ідіоти/зрадники підживлювали міф про існування гуманітарного типу мислення і непотрібності математики в реальному житті, інші - поширювали ржачні картинки про "Скажіть, коли мені ця формула косінуса в житті знадобиться?", треті - волали про падіння якості фіз-мат підготовки в країні.

Чомусь питання того, що математика - це банально про зв'язки між нейронами і загальний освітній рівень - ховалося у тінь.

Ну, то давайте тепер ці результати мастити на хліб і піднімати інноваційну економіку!

Звісно, ми ще не Уругвай, але ще навіть не малесенька Білорусь.

Я вже не кажу про Естонію.

Слід чітко розуміти, що невживання заходів призводитиме до подальшої деградації системи, і наші примарні шанси збудувати економіку країни другого світу стануть взагалі нульовими.

Від проблеми пошуку кваліфікованих електриків та токарів ми акуратно перейдемо до пошуку тих, хто правильно порахує кількість тонн гуманітарної допомоги від ООН.

Але.

Шмарклі в бік, не все так погано і шанси є.

Добре, що ми цей рейтинг побачили. 

Шкода, що його не було раніше.

Гнітить і те, що учні у селах відстають від однолітків з великих міст на 2,5 роки навчання.

Так, настільки гірша якість підготовки.

Тепер хай освітні експерти той звіт розбирають і пишуть притомні огляди, а я потім залюбки почитаю.

Сподіваюсь, що тепер під тези про Лептонного Бога та Квантово-орбітальну культурологію спробують підвести якісь математичні розрахунки, а не лише бла-бла.

Якщо без жартів - це добре.

Хоча я тут з приводу Росії подумав. Може там було як і з тестами на допінг? Просто 40-річні худенькі фсбешники заднім числом оформлювалися, як школярі?

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: рейтинг Украины, PISA
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