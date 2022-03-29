Украинцы и россияне – один народ? Вовсе нет. Чем мы отличаемся от россиян

30 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что "украинцы и россияне – один народ". По его словам, длительное существование Украины в составе России обеспечило языковое, религиозное и культурное родство. Но на самом деле, если опираться на данные World Values ​​Survey, украинское и российское общество имеют существенные отличия.

Ниже – самые яркие из них.

Доверие к государству и отношение к контролю

Россияне, в отличие от украинцев, имеют очень высокий уровень доверия к государственным институтам и допускают большее вмешательство государства в свою жизнь.

В частности, в России о доверии своему парламенту заявили 42% респондентов, в то время как в Украине эта доля составляла всего 19%. Среди россиян 55% доверяют правительству и 34% – политическим партиям, тогда как в Украине эти доли только 19% и 20% соответственно.

Судебной системе доверяли 48% россиян и 22% украинцев.

В РФ такое доверие к государству совмещается с высоким уровнем национализма. 91% респондентов заявили, что гордятся тем, что являются россиянами, тогда как в Украине этот процент достиг всего 86%.

63% респондентов в России согласились с тем, что власти имеют право тайно их мониторить, в то время как в Украине на это согласился лишь 51%. 27% респондентов России позволили бы правительству проверять электронную почту и другую корреспонденцию, в то время как в Украине это позволили бы только 14% респондентов.

Тайно собирать информацию о правительстве позволили бы 24% россиян и 20% украинцев.

Развитие общества

В России респонденты склонны ассоциировать себя с государством, в то время как в Украине они скорее ассоциируют себя с обществом.

Это не удивительно, учитывая длительный опыт жизни под оккупацией сначала Российской империи, а затем Советского Союза, отводившим украинцам второстепенную роль.

Длительная оккупация России Россией привела к тому, что государство и его политика часто воспринимались украинцами как иностранные (чужие).

Больший процент украинцев по сравнению с россиянами заявили, что чувствуют себя членами своего государства, этноса и общества. В частности, 95% респондентов из Украины сообщили, что чувствуют себя украинцами, 86% – гражданами, 85% – членами местной общины.

В России эти проценты составляют 87, 81 и 80. И это несмотря на то, что языковая однородность в России значительно выше: 93% населения там разговаривают дома на русском языке, тогда как на украинском дома общаются около 60% украинцев.



Доверие к Западу

44% и 60% украинцев заявили, что они доверяют НАТО и ООН, тогда как среди россиян это всего лишь 16% и 28% соответственно. Такой результат позволяет предположить, что конфликт на Востоке Украины способствовал окончательному выбору украинским обществом западного пути развития.

Нравственные качества и стремление к свободе

В России доверие к власти сосуществует с низкими нравственными стандартами среди населения. В то же время украинские респонденты демонстрируют большую ответственность как граждане, несмотря на низкое доверие к институтам.

67% и 72% украинцев считают, что никогда нельзя оправдать нечестное получение льгот от государства и уклонение от уплаты налогов.

В случае с Россией эти цифры ниже: всего 60% и 66% соответственно. Кроме того, 65% украинцев и только 45% россиян не могли оправдать уклонение от оплаты проезда в общественном транспорте.

В Украине кражу чужого имущества считали аморальной 90%, тогда как в России – 84%. Только отношение к получению взяток в Украине и России почти одинаковое – 83% и 82% соответственно считают его аморальным.

В 2020 году украинцы считали свободу большей ценностью, даже чем безопасность и равенство: 70% согласились, что свобода важнее равенства, а 31% – важнее безопасности.

В России подобный выбор сделали 55% и 24% респондентов соответственно.

Наконец, стремление к свободе у украинцев совмещается с низким уровнем насилия. Лишь 10% из них согласились бы на войну для достижения справедливости, тогда как в России – более четверти.

Инклюзивное общество, свобода, ненасилие, продемократические настроения, нетерпимость к авторитаризму и высокие моральные стандарты являются жизненно важными чертами общества.

Это также важные маркеры, прокладывающие четкую границу между украинцами и россиянами. Такие выводы позволяют лучше понять поведение российского и украинского народа во время войны между нашими странами.

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