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Уверены, что это война Путина? Вы заблуждаетесь. Это война РФ и ее общества против Украины

Цей матеріал також доступний українською
Уверены, что это война Путина? Вы заблуждаетесь. Это война РФ и ее общества против Украины

политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива
03.10.2022, 16:49

Услышав на конференции немецкой молодежи от спикера, что война в Украине – это война Путина, а большинство россиян против нее, вот что хочу сказать

Война в Украине – это не война российского диктатора Владимира Путина, как некоторые заявляют. Это война России, то есть российского общества против Украины, свободы, демократии.

Разделить путинский режим и российское общество не получится. Это недальновидная тактика, когда некоторые в Европе просто боятся принять: как раньше, быть не может; со сменой или смертью недофюрера закрыть глаза и представить, что русский народ был ни при чем, – это спровоцировать его реванш.

Нельзя притворяться, что одни данные социологических опросов в России, например, о поддержке Путина – адекватны, а вот о поддержке войны в Украине – нет. 72% россиян, согласно данным российского Аналитического Центра Юрия Левады, в сентябре 2022-го поддерживали войну России против Украины.

Если этого мало как доказательства, посмотрим на другие факты:

- О чем были те немногочисленные митинги в РФ после объявления Путиным 21 сентября 2022 года о "частичной" мобилизации россиян на войну против Украины? Они были не антивоенными, а против мобилизации. То есть пока воевать не надо обычным людям, они мирятся с этой агрессией и поддерживают ее.

Можно ли их считать "непричастными"? Точно нет.

- Увидели ли мы протесты россиян в свободных странах, куда они бегут от мобилизации? Нет.

- Был ли какой-то бум протестов в соцсетях от тех, кто в России боялся преследования, но в Грузии или где-то еще явно может уже не бояться? Нет.

- Чем занимаются даже те, кто был "нет войне"? Собирают амуницию теперь для "бедных мальчиков", незаконно мобилизованных.

Если даже представить, что россияне не за войну, а просто пассивны и хотят пересидеть, это тоже их выбор. И они точно не могут рассчитывать на какие-либо привилегии от цивилизованного мира.

Одним словом, старой Европе или еще кому-то некомфортно признать, что проблема не в Путине лично, а в российском обществе, у которого есть определенные запросы.

Несвобода и диктатура всегда паразитируют на свободе и демократии. Пропаганда проползает в газеты и телевидение под видом свободы слова (в Германии, к слову, оказалось, что российские ресурсы не заблокированы, еще и российские телеканалы транслируются, хотя последнее не проверяла).

Шантажом и силой несвобода прет против компромиссов. Фейковые референдумы выдает за волеизъявление. И так дальше.

Свобода должна уметь себя защищать. Иначе цена будет еще выше.

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война в украине мобилизация оккупация россияне война российского народа
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