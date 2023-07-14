В чем главная опасность новой соцсети Цукерберга

Meta годами минимизирует в ленте политику и плохие новости. Потому что это плохо влияет на продажи. Рекламодатели любят положительный энгейджмент аудитории. Больше семейного контента, больше инфлюэнсеров, звезд, коучей, тупых шуточек, смешных видяшечек, трогательных историй.

Поэтому нужен позитив в ленте и максимально собирать данные о пользователях – для качественного таргетирования рекламы.

Цукерберг не за Украину и не за Россию, он за EBITDA Meta. А кровь, боль и ненависть просто уменьшают продажи рекламы.

В твиттере больше политики, больше жестких дискуссий, но больше токсичности. И когда Маск начал разрушать Твиттер своим хаотичным подходом, в частности – разрушать систему модерации контента, оттуда начали уходить крупные рекламодатели. Не желающие, чтобы их товары ассоциировались со страшными ссорами между феминистками и трансгендерами под новостью о самоубийстве подростка.

Именно поэтому Meta – машина по генерации миллиардов долларов кэша, а твиттер едва выходит в ноль.

В то же время антимонопольные органы США и Европы, очевидно, больше никогда не позволят Цуку покупать новые бизнесы. Meta уже и так слишком велика и страшна. Поэтому был вопрос времени, когда Цук на фоне бардака в твиттере и массовых увольнений талантов оттуда запилит свой твиттер, только без блэкджека и политики, но с позитивчиком, чтобы забрать туда рекламодателей и пользователей, недовольных токсичностью твиттера.

Meta открыто декларирует, что в Threads будет акцент на развлечениях, спорте, звездах и позитиве.

Поэтому я не понимаю, почему украинцы так спешат заводить там аккаунты. Цук будет ваши сообщения о войне и ваши ссоры пессимизировать еще хуже, чем твиттер – сообщения о Каховке. И не втихаря, а на уровне задекларированной политики.

И, мне кажется, это плохо. Можно много говорить о токсичности в социалках, но она является следствием стимуляции алгоритмами вовлеченности и экономии на модерации. И это можно исправлять, было бы желание.

Если социалки ради прибыли будут вытеснять из публичного пространства политику и жесткие дискуссии о социальных вопросах, то эти темы будут исчезать из дискурса вообще.

Потребители социалок будут становиться аполитичными, без собственных позиций и убеждений, которые формируются и оттачиваются в дискуссиях. Это, в конечном счете, может вести к деградации демократии не хуже поляризации аудиторий. Другая крайность.

И, может, мы еще увидим требования регуляторов к "общим соцсетям" не пессимизировать политический контент, как знать.

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